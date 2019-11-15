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Пушков заявил об игре «Нафтогаза» на грани фола 

Rambler News Service 2 часа назад
В России заявили об игре «Нафтогаза» на грани фола
Фото: ТАСС
«Нафтогаз», делая ставку на конфликт с Россией, играет на грани фола, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter.
«Нафтогаз ведёт игру на грани фола, делая ставку на конфликт, но в Москве, судя по заявлению (президента РФ Владимира. — RNS) Путина, к этому готовы. Если о транзите договориться не удастся, это будет удар не по России, а по Украине, к-ая обязалась перед Европой обеспечить транзит из России», — написал Пушков.
Он отметил, что Киев крупно рискует.
2 ноября текущего года исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что «Нафтогаз» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск к «Газпрому» на сумму более чем $12 млрд Он пояснял, что иск подан в ответ на стремление «Газпрома» обжаловать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между компаниями. Витренко также сообщил, что «Нафтогаз» рассчитывает на принятие решения по новому арбитражному разбирательству в 2021 году.
14 ноября президент России Владимир Путин заявил, что новый иск «Нафтогаза» обостряет ситуацию с переговорным процессом по контракту на транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года. Президент заявил о риске прекращения транзита российского газа через Украину после 2019 года, однако подчеркнул, что Россия готова подписать новый транзитный контракт как по украинскому законодательству, так и по европейскому.
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Теги:
Компании , Экономика , Юрий Витренко , Алексей Пушков , Владимир Путин , Нафтогаз , Газпром , Совет Федерации
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