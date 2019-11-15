Eugal — первая нить сухопутного отвода от газопровода «Северный поток — 2» прошла испытания. Первого января 2020 года она будет введена в эксплуатацию.
Об этом говорится в пресс-релизе оператора газопровода, передаёт «Интерфакс».
«Северный поток — 2» — это две нити газопровода с общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Тянется через Балтийское море до Германии, проходит по территории пяти стран: России, Германии, Дании, Финляндии и Швеции.
12 ноября глава участвующей в проекте немецкой компании по добыче газа и нефти Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершится до конца 2019 года, писал News.ru.