Испытана первая нитка сухопутного отвода от «Северного потока — 2»

Eugal — первая нить сухопутного отвода от газопровода «Северный поток — 2» прошла испытания. Первого января 2020 года она будет введена в эксплуатацию.

Об этом говорится в пресс-релизе оператора газопровода, передаёт «Интерфакс».

«Северный поток — 2» — это две нити газопровода с общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Тянется через Балтийское море до Германии, проходит по территории пяти стран: России, Германии, Дании, Финляндии и Швеции.