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Испытана первая нитка сухопутного отвода от «Северного потока — 2» 

News.ru 1 час назад
Испытана первая нитка отвода от «Северного потока — 2»
Фото: Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Eugal — первая нить сухопутного отвода от газопровода «Северный поток — 2» прошла испытания. Первого января 2020 года она будет введена в эксплуатацию.
Об этом говорится в пресс-релизе оператора газопровода, передаёт «Интерфакс».
«Северный поток — 2» — это две нити газопровода с общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Тянется через Балтийское море до Германии, проходит по территории пяти стран: России, Германии, Дании, Финляндии и Швеции.
12 ноября глава участвующей в проекте немецкой компании по добыче газа и нефти Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершится до конца 2019 года, писал News.ru.
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Теги:
Компании , Марио Мерен , Интерфакс
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