Банк России ужесточает требования к НПФ

В конце ноября в России вступают в силу новые требования к порядку расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов.

К требованиям к НПФ в частности, будут добавлен запрет на учет расчету структурных облигаций, а также ограничение по доле принимаемого к расчету недвижимого имущества. НПФ также будут обязаны в течение 10 рабочих дней устранять нарушения требований к минимальному размеру собственных средств при их возникновении по причинам, не зависящим от действий фондов.

В заявлении ЦБ РФ отмечается, что эти и ряд других требований были приняты "с целью повышения финансовой устойчивости НПФ и формирования собственных средств за счет наиболее качественных и ликвидных активов".

Соответствующее указание с новыми требованиями было подписано председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной 30 сентября 2019 г.

Основная часть новых требований вступит в силу с 26 ноября 2019 г., за исключением положения о снижении доли недвижимого имущества, которое вступит в силу спустя 180 дней после официального опубликования указания.