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Банк России ужесточает требования к НПФ 

Вести Экономика 32 минуты назад
Банк России ужесточает требования к НПФ
Фото: globallookpress.com
В конце ноября в России вступают в силу новые требования к порядку расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов.
К требованиям к НПФ в частности, будут добавлен запрет на учет расчету структурных облигаций, а также ограничение по доле принимаемого к расчету недвижимого имущества. НПФ также будут обязаны в течение 10 рабочих дней устранять нарушения требований к минимальному размеру собственных средств при их возникновении по причинам, не зависящим от действий фондов.
В заявлении ЦБ РФ отмечается, что эти и ряд других требований были приняты "с целью повышения финансовой устойчивости НПФ и формирования собственных средств за счет наиболее качественных и ликвидных активов".
Соответствующее указание с новыми требованиями было подписано председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной 30 сентября 2019 г.
Основная часть новых требований вступит в силу с 26 ноября 2019 г., за исключением положения о снижении доли недвижимого имущества, которое вступит в силу спустя 180 дней после официального опубликования указания.
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Теги:
Компании , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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