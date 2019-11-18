Дерипаска попросил США снять с него санкции

Российский олигарх Олег Дерипаска подал в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США апелляцию о снятии с него санкций. Ходатайство было подано еще в июне 2019 года, однако ответа от OFAC так и не поступило.

«Дерипаска полагает, что OFAC не намерено серьезно отнестись к его просьбе», — пишет РБК.

Олигарх просит суд округа Колумбия приобщить к судебному делу свидетельства того, что OFAC не ответила на его ходатайство. Также он просит обязать ведомство вынести решение по его просьбе.

Санкции могут отменить по таким основаниям, как «положительное изменение поведения», совершение фактической ошибки со стороны Минфина США и потеря актуальности причины.

Ранее активы компании Дерипаски Basic Element Inc оказались заморожены в США. Сообщается, что в данный момент Basic Element Inc. не имеет сотрудников, счета компании заблокированы. Как заявляют адвокаты российского олигарха, с 6 апреля 2018 года Дерипаска из-за действий властей США потерял 81% своего состояния.