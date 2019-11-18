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После Brexit: российские компании готовят к санкциям 

Газета.Ru 34 минуты назад
После Brexit: российские компании готовят к санкциям
Фото: РИА Новости
Российским компаниям посоветовали подготовиться к возможному ужесточению санкций со стороны Великобритании после Brexit. Покинув Евросоюз, королевство сможет автономно налагать санкции на нашу страну. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что российские компании смогут заблаговременно подготовиться к санкциям. Однако для этого нужно уже сейчас искать новые рынки.
Российским компаниям в МИДе посоветовали подготовиться к ужесточению санкций со стороны Великобритании после завершения процедуры Brexit (выхода страны из состава Европейского союза). Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
«Хотели бы привлечь внимание представителей отечественного бизнеса к заявлениям британских официальных лиц о намерении Лондона после Brexit координировать свою санкционную политику в отношении России как с ЕС, так и с США. Есть вариант, что будут какие-то ужесточения санкций, к этому тоже надо быть готовым», — отметил Беляев.
Напомним, в последний раз отсрочка по Brexit у Лондона была до конца октября, однако покинуть ЕС тогда не удалось. В настоящее время выход отложен до 31 января 2020 года.
Как отметил российский дипломат, риторика в Палате общин о возможных дополнительных санкциях против российских компаний вызывает у МИДа «откровенное недоумение».
«Осознают ли авторы этой инициативы возможные последствия, в том числе для собственных британских компаний, многие из которых заинтересо