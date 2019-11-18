После Brexit: российские компании готовят к санкциям

Российским компаниям посоветовали подготовиться к возможному ужесточению санкций со стороны Великобритании после Brexit. Покинув Евросоюз , королевство сможет автономно налагать санкции на нашу страну. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что российские компании смогут заблаговременно подготовиться к санкциям. Однако для этого нужно уже сейчас искать новые рынки.

Российским компаниям в МИДе посоветовали подготовиться к ужесточению санкций со стороны Великобритании после завершения процедуры Brexit (выхода страны из состава Европейского союза). Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев

«Хотели бы привлечь внимание представителей отечественного бизнеса к заявлениям британских официальных лиц о намерении Лондона после Brexit координировать свою санкционную политику в отношении России как с ЕС, так и с США. Есть вариант, что будут какие-то ужесточения санкций, к этому тоже надо быть готовым», — отметил Беляев.

Напомним, в последний раз отсрочка по Brexit у Лондона была до конца октября, однако покинуть ЕС тогда не удалось. В настоящее время выход отложен до 31 января 2020 года.

Как отметил российский дипломат, риторика в Палате общин о возможных дополнительных санкциях против российских компаний вызывает у МИДа «откровенное недоумение».