Подсчитаны потери компаний из-за запрета полетов в Грузию

Подсчитаны потери авиакомпаний из-за запрета полетов в Грузию

Российские авиакомпании потеряли 3,2 млрд рублей из-за отмены полетов в Грузию, сообщили сотрудников двух авиакомпаний, участвовавших в совещаниях в Минтрансе

Сотрудники трех авиакомпаний сообщили, что не рассчитывают получить компенсации. Минтранс выступает за компенсации только прямых убытков от запрета полетов, в то время как невыполнение запланированных рейсов в Грузию не несет прямых убытков: расчеты авиакомпаний опираются на неполученную выручку в летнем сезоне.

Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоялись 7 июля. С 8 июля авиасообщение между странами прекратилось на фоне обострения грузино-российских отношений. Бюджет Грузии после введения временного запрета на полеты из России потерял 350 млн долларов.