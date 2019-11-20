Подсчитаны потери компаний из-за запрета полетов в Грузию

Российские авиакомпании потеряли 3,2 млрд рублей из-за отмены полетов в Грузию, сообщили сотрудников двух авиакомпаний, участвовавших в совещаниях в Минтрансе.
Авиакомпании представили в Минтранс расчеты своих финансовых потерь. По словам источников, больше всех потеряли «Уральские авиалинии» — 1,2-1,3 млрд рублей. «Аэрофлот» и S7 потеряли примерно по 700 млн рублей. «Победа» недосчиталась около 400 млн рублей, Red Wings — около 120 млн, Smartavia (новый бренд авиакомпании «Нордавиа») — почти 100 млн рублей, пишут «Ведомости».
Сотрудники трех авиакомпаний сообщили, что не рассчитывают получить компенсации. Минтранс выступает за компенсации только прямых убытков от запрета полетов, в то время как невыполнение запланированных рейсов в Грузию не несет прямых убытков: расчеты авиакомпаний опираются на неполученную выручку в летнем сезоне.
Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоялись 7 июля. С 8 июля авиасообщение между странами прекратилось на фоне обострения грузино-российских отношений. Бюджет Грузии после введения временного запрета на полеты из России потерял 350 млн долларов.
В октябре в Госдуме заявили, что неправильно восстанавливать авиасообщение с Грузией, пока грузинскими властями не сделаны встречные шаги.