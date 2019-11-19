«Золотую акцию» «Яндекса» продадут за один евро

Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за один евро

Сбербанк решил продать «золотую акцию» компании «Яндекс» по символической цене в один евро. По такой цене банк приобрел актив в 2009 году. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в «Ленту.ру».

«Яндекс» обратился к «Сбербанку» с просьбой о продаже «золотой акции» после того, как 18 ноября анонсировал изменения в структуре собственного управления.

Компания намерена создать специальный некоммерческий Фонд общественных интересов, которому предполагается передать «золотую акцию». С помощью этой акции фонд сможет, например, блокировать сделки по консолидации в одних руках десяти и более процентов голосующих или экономических акций.