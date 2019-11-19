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Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за один евро 

Lenta.ru 2 часа назад
«Золотую акцию» «Яндекса» продадут за один евро
Фото: РИА Новости
Сбербанк решил продать «золотую акцию» компании «Яндекс» по символической цене в один евро. По такой цене банк приобрел актив в 2009 году. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в «Ленту.ру».
«Яндекс» обратился к «Сбербанку» с просьбой о продаже «золотой акции» после того, как 18 ноября анонсировал изменения в структуре собственного управления.
Компания намерена создать специальный некоммерческий Фонд общественных интересов, которому предполагается передать «золотую акцию». С помощью этой акции фонд сможет, например, блокировать сделки по консолидации в одних руках десяти и более процентов голосующих или экономических акций.
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Теги:
Компании , Личный счет , Недвижимость , Рынки , Сбербанк России , Яндекс , Lenta.ru
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