«Норникель» анонсировал запуск «безлюдного производства»

Глава «Норникеля» анонсировал запуск «безлюдного производства»

«Норникель» начинает внедрять технологии безлюдного производства, которые заменят человеческий труд в самых тяжелых условиях, заявил на форуме «Россия зовет!» президент компании Владимир Потанин

«Мы начинаем внедрять современные технологии. В частности, например, мы говорим о создании безлюдного производства, безлюдной шахты. Это означает, что при помощи различного рода механизмов — дронов в том числе — мы проводим те работы, которые раньше проводили люди. И таким образом часть профессий просто-напросто отмирает», — сказал Потанин.

По его словам, это хорошо, так как «есть много профессий, который нам в наследство от нашего прошлого достались».

«Но не все хотят работать водителями в пробках, не все хотят работать в шахтах в забое и можно продолжить. И гораздо приятнее работать оператором, сидя в приличном помещении и работая с компьютером, анализируя те данные, которые поступают в моем примере из шахты, чем физически ходить по этой шахте», — заключил глава «Норникеля».

По словам Потанина, роботизация также во многом решает проблему безопасности на производстве.

Первый виде-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил на форуме, что новые технологии не несут риска безработицы, так как создают новые рабочие места.