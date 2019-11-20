Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Для России приготовили только один удачный сценарий
Для России приготовили только один удачный сценарий
Экономика
Силуанов пошутил над Кудриным
Силуанов пошутил над Кудриным
Экономика
В правительстве не досчитались триллиона рублей
В правительстве не досчитались триллиона рублей
Экономика
Кудрин поспорил с Силуановым и Орешкиным
Кудрин поспорил с Силуановым и Орешкиным
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.96
$
63.97
70.72
70.80
Прогноз
25.11 – 02.12
$
63.40
70.05
Индексы и котировки Brent
60.74
+0.02 Золото
1477.88
+0.01 РТС
1437.14
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
20.11
1.1065
–0.0006
05.11
1.1072
17.11
06.11
25.10

Глава «Норникеля» анонсировал запуск «безлюдного производства» 

Rambler News Service 1 час назад
«Норникель» анонсировал запуск «безлюдного производства»
Фото: ТАСС
«Норникель» начинает внедрять технологии безлюдного производства, которые заменят человеческий труд в самых тяжелых условиях, заявил на форуме «Россия зовет!» президент компании Владимир Потанин.
«Мы начинаем внедрять современные технологии. В частности, например, мы говорим о создании безлюдного производства, безлюдной шахты. Это означает, что при помощи различного рода механизмов — дронов в том числе — мы проводим те работы, которые раньше проводили люди. И таким образом часть профессий просто-напросто отмирает», — сказал Потанин.
По его словам, это хорошо, так как «есть много профессий, который нам в наследство от нашего прошлого достались».
«Но не все хотят работать водителями в пробках, не все хотят работать в шахтах в забое и можно продолжить. И гораздо приятнее работать оператором, сидя в приличном помещении и работая с компьютером, анализируя те данные, которые поступают в моем примере из шахты, чем физически ходить по этой шахте», — заключил глава «Норникеля».
По словам Потанина, роботизация также во многом решает проблему безопасности на производстве.
Первый виде-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил на форуме, что новые технологии не несут риска безработицы, так как создают новые рабочие места.
«Причем высококвалифицированные, хорошо оплачиваемые, и новая экономика за собой подтягивает целый ряд других смежных отраслей, в том числе, кстати, и малый бизнес», — сказал Силуанов.
Видео дня. Просрочки по кредитам: причины и последствия
Rambler News Service: последние новости
ЦБ сообщил о стресс-тестировании 15 банков ЦБ сообщил о стресс-тестировании 15 банков Forbes составил рейтинг лучших работодателей Forbes составил рейтинг лучших работодателей В Кремле отреагировали на корпоративные изменения в «Яндексе» В Кремле отреагировали на корпоративные изменения в «Яндексе»
Комментарии 
Теги:
Компании , Антон Силуанов , Владимир Потанин , Норникель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для России приготовили только один удачный сценарий
Для России приготовили только один удачный сценарий 2
Силуанов пошутил над Кудриным
Силуанов пошутил над Кудриным
В правительстве не досчитались триллиона рублей
В правительстве не досчитались триллиона рублей 2
Кудрин поспорил с Силуановым и Орешкиным
Кудрин поспорил с Силуановым и Орешкиным
Украина потребует от России компенсацию
Украина потребует от России компенсацию 2
Видео
Кремль резко ответил Киеву
00:43
Кремль резко ответил Киеву
Экономика Другое
Россиянам упростят банкротство
21:58
Россиянам упростят банкротство
Личный счет
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
00:43
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
Компании Экономика
Крепкий доллар: почему Россия поддерживает США
01:00
Крепкий доллар: почему Россия поддерживает США
Рынки
Украина отказалась от предложения «Газпрома»
00:43
Украина отказалась от предложения «Газпрома»
Экономика
Иностранцы бросились вкладывать в Россию
03:56
Иностранцы бросились вкладывать в Россию
Экономика
Украину рассмешило предложение России по газу
04:07
Украину рассмешило предложение России по газу
Экономика Компании
Россия сделала Украине официальное предложение по газу
00:40
Россия сделала Украине официальное предложение по газу
Экономика Компании
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
06:08
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
Экономика
Дерипаска обратился к США
02:07
Дерипаска обратился к США
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение