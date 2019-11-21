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Российские банки резко разбогатели 

Lenta.ru + ещё 1 30 минут назад
Российские банки резко разбогатели
Фото: Зотов Алексей / «Коммерсантъ»
Российские банки за первые девять месяцев 2019 года увеличили совокупную прибыль на 36 процентов, говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном Российской академией народного хозяйства и госслужбы и Институтом Гайдара (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
По подсчетам авторов, суммарная прибыль банков страны в январе-сентябре текущего года достигла 1,5 триллиона рублей. Главной причиной они называют смягчение требований к созданию резервов на возможные потери по ссудам, увеличивающих расходы кредитных организаций. С июля банки могут рассчитывать размер резервов по собственным методикам, не запрашивая отчетность у компаний малого и среднего бизнеса.
При этом корпоративное кредитование за указанный период выросло на 3,6 процента (против роста на 5,5 процента в прошлом году), розничное — на 14,9 процента (против 16,7 процента). За это же время просроченная задолженность по банковским кредитам нефинансовым организациям выросла на 31,1 процента, что объясняется включением в этот перечень новых категорий, по кредитам физлицам — на 5,4 процента.
Авторы называют устойчивый рост банковского сектора необходимым условием для экономического роста и социальной стабильности в стране.
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Теги:
Компании , Экономика , РАНХиГС , Lenta.ru
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