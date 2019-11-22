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Структура «Газпрома» завершила продажу пакета его акций 

Прайм + ещё 3 1 час назад
Структура «Газпрома» завершила продажу пакета его акций
Фото: РИА Новости
Дочерняя компания "Газпрома" завершила продажу 3,59% акций материнской компании, доля акций газового холдинга в свободном обращении увеличилась до 49,61%, сообщил "Газпром".
"ПАО "Газпром" было уведомлено, что 22 ноября 2019 года АО "Газпром газораспределение" — подконтрольная ПАО "Газпром" компания — успешно завершило продажу 850 590 751 обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Газпром", — говорится в сообщении.
"Проданные акции составляют 3,59% голосующих акций ПАО "Газпром". После завершения размещения доля акций ПАО "Газпром" в свободном обращении составляет 49,61% от уставного капитала", — добавляется в нем.
Цена размещения составила 220,72 рубля за акцию. Согласно информации на сайте Московской биржи, весь пакет был продан одному покупателю за 187,742 миллиарда рублей.
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Теги:
Компании , Рынки , Газпром
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