«Известия»: банки могут снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии

Крупнейшие банки России могут ввести удаленную идентификацию в программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на кредитные организации.

В ЦБ также пояснили "Известиям", что с конца сентября банки могут помещать ссуды граждан с подтвержденной биометрией в портфель с уменьшенным размером резервов. Но когда у заемщика меняются паспортные данные, банки увеличивают ему обеспечение по кредитам. Теперь, если клиент сдавал слепок, то, в случае изменения данных, этой процедуры можно избежать.

Представители самих банков рассказали газете, что таким образом хотят привлечь но