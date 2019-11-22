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Apple предсказали уход с российского рынка из-за запрета на продажу техники без российского софта 

Ura.Ru 2 часа назад
Компания Apple может уйти с российского рынка гаджетов из-за нового закона, запрещающего продажу смартфонов без отечественного софта. Об этом в разговоре с «URA.RU» заявил эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук.
Эксперт объяснил, что сейчас Госдума хочет, чтобы в уже имеющуюся операционную систему производитель предустанавливал определенные российские программы. «У Apple, судя по тому, что я вижу в СМИ, принципиальная позиция — никогда ничего не предустанавливать. И в данный момент Apple показывает зубы и говорит, что, может быть, вообще уйдет с российского рынка», — рассказал Ющук. На момент публикации «URA.RU» получить комментарий компании Apple не удалось.
По словам профессора, если Apple перестанет продавать смартфоны на территории РФ, в страну начнут возить «серые» телефоны. «Вырастут ли цены — сложный вопрос, потому что „серые“ телефоны иногда бывают дешевле. Но то, что это создаст проблемы нашим покупателям, и любители iPhone будут испытывать сложности, — это факт», — предсказал Ющук.
Ранее стало известно, что Госдума в третьем чтении приняла закон об обязательной установке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «Смарт-ТВ», передает RT. Документ вступит в силу с 1 июля 2020 года.
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Теги:
Компании , Видео , Евгений Ющук , Госдума , Apple
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