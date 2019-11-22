«Вертолеты России» упустили ряд контрактов

«Вертолеты России» упустили контракты с Индией и Индонезией

Собеседники издания утверждают, что в ходе аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 планировалось подписание контрактов на поставку четырех машин. «Тянули с ценой до последнего. Когда согласовали цены — 11,7 миллиона долларов за один Ми-171 и 11,9 миллиона долларов за один Ми-172, покупатели уже уехали», — сказал один из источников.