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«Вертолеты России» упустили контракты с Индией и Индонезией 

Lenta.ru 59 минут назад
«Вертолеты России» упустили ряд контрактов
Фото: РИА Новости
Российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках вертолетов Ми-171 и Ми-172. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказали два источника в авиационной промышленности.
Собеседники издания утверждают, что в ходе аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 планировалось подписание контрактов на поставку четырех машин. «Тянули с ценой до последнего. Когда согласовали цены — 11,7 миллиона долларов за один Ми-171 и 11,9 миллиона долларов за один Ми-172, покупатели уже уехали», — сказал один из источников.
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