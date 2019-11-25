«Почта банк» увеличил чистую прибыль на 19%

«Почта банк» по итогам 9 месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО на 19%

Чистая прибыль "Почта банка" по МСФО за девять месяцев 2019 года выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении банка.

Операционные доходы банка за отчетный период увеличились также на 19% и составили 35,3 миллиарда рублей. Чистые комиссионные доходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 26% — до 22,5 миллиарда рублей.

Кредитный портфель банка (до вычета резервов) в январе-сентябре увеличился на 30% и составил 397 миллиардов рублей, портфель кредитов наличными вырос на 32% и составил 334 миллиарда рублей, портфель кредитных карт — на 39% до 21 миллиарда рублей.

Объем срочных вкладов увеличился на 10% до 249 миллиардов рублей. Средства клиентов на сберегательных и текущих счетах выросли на 36% и составили 121 миллиард рублей.

Региональная сеть банка по итогам 9 месяцев 2019 года превышает 19 тысяч точек присутствия более чем в 8 тысячах населенных пунктах. При этом порядка 80% точек располагаются на базе почтовых отделений в небольших городах и сельской местности. Клиентская база банка с начала текущего года увеличилась до 12,5 миллиона клиентов (рост на 2,6 миллиона с начала года).