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«Нафтогаз» ответил «Газпрому» по поводу транзита 

Рамблер + ещё 2 20 минут назад
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по газу
Фото: РИА Новости
«Нафтогаз» выступает за продолжение переговоров по транзиту российского газа в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии. Об этом исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко сообщил в Facebook.
По словам Витренко, украинская компания отправила «Газпрому» ответ на его предложение.
«В ответе указано, что стороны должны продолжать обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии», — пояснил он.
Витренко также подчеркнул, что Украина может заключить договор по транзиту на один год, но условия должны «соответствовать европейским правилам», а также напомнил, что по решению арбитража «Газпром» «должен заплатить „Нафтогазу“ примерно три миллиарда долларов».
«Нас устраивают денежные средства, но, если «Газпром» захочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение», — отметил Витренко.
«Рамблер» писал, что действующий сейчас контракт Москвы и Киева на транзит газа истекает 31 декабря 2019 года. Трехсторонние переговоры по продлению контракта с участием представителей России, Украины и ЕС стартовали в Брюсселе 19 сентября.
«Газпром» направил «Нафтогазу Украины» официальное предложение о заключении контракта на транзит газа сроком на год. При этом российская компания назвала обязательным условием взаимный отказ от судебных претензий.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Компании , Рынки , Юрий Витренко , Нафтогаз , Газпром , ЕС , Еврокомиссия
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