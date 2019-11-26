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Украина приготовилась закачивать российский транзитный газ в свои хранилища 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Российский газ, заходящий на территорию Украины для транзита, будет попадать в подземные хранилища страны в случае отсутствия соответствующего заключенного контракта. Об этом заявил директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передает ТАСС.
« [Сырье] будет закачиваться в подземные хранилища газа как "газ неопределенного собственника", пока будет документальное оформление этого газа», — заявил Витренко.
По словам Витренко, газ будет закачиваться в хранилища с 1 января 2020 года — в этот день истекает срок транзитного соглашения между Россией и Украиной. Однако такое возможно только в том случае, если стороны не смогут заключить новый контракт.
«Газпром» уже направил в «Нафтогаз Украины» предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на год. Также вопрос обсудили президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.
Действующие контракты на транзит истекают в конце 2019-го. Москва и Киев ведут переговоры по продлению соглашения, российская сторона выступает за то, чтобы контракт был продлен на год, украинская — за долгосрочный вариант. Пока никакого решения на этот счет не принято.
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Комментарии6 
Теги:
Компании , Видео , Юрий Витренко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Нафтогаз , Газпром , ИТАР-ТАСС
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