Украина приготовилась закачивать российский транзитный газ в свои хранилища

Российский газ, заходящий на территорию Украины для транзита, будет попадать в подземные хранилища страны в случае отсутствия соответствующего заключенного контракта. Об этом заявил директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко , передает ТАСС.

« [Сырье] будет закачиваться в подземные хранилища газа как "газ неопределенного собственника", пока будет документальное оформление этого газа», — заявил Витренко.

По словам Витренко, газ будет закачиваться в хранилища с 1 января 2020 года — в этот день истекает срок транзитного соглашения между Россией и Украиной. Однако такое возможно только в том случае, если стороны не смогут заключить новый контракт.

Владимир Зеленский. «Газпром» уже направил в «Нафтогаз Украины» предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на год. Также вопрос обсудили президенты России и Украины Владимир Путин

Действующие контракты на транзит истекают в конце 2019-го. Москва и Киев ведут переговоры по продлению соглашения, российская сторона выступает за то, чтобы контракт был продлен на год, украинская — за долгосрочный вариант. Пока никакого решения на этот счет не принято.