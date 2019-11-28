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Медведев: инвестпрограмма РЖД направлена на развитие инфраструктуры 

ТАСС + ещё 2 9 часов назад
Правительство одобрило инвестпрограмму РЖД
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что большая часть инвестиционной программы РЖД пойдет на развитие инфраструктуры и на реализацию крупных проектов.
На заседании правительства в четверг глава кабинета министров предложил рассмотреть финансовый план и инвестиционную программу РЖД на ближайшие три года, проекты которых уже были рассмотрены предварительно. "Планируемый объем инвестпрограммы на три года составляет 2,5 трлн рублей, более 820 млрд рублей — в следующем году, — сказал Медведев. — Большая часть должна пойти на развитие инфраструктуры, на модернизацию железнодорожных путей, на обновление локомотивного парка и на реализацию крупных проектов — таких как БАМ, Транссиб, которые позволят снять инфраструктурные ограничения для развития экономики".
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Теги:
Компании , Дмитрий Медведев , РЖД
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