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В Киеве предупредили об угрозе санкций США из-за продажи «Мотор Сич» 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Украина рискует попасть под антироссийские санкции США
Фото: РИА Новости
Государственный концерн "Укроборонпром" рискует попасть в антироссийский санкционный список США в случае продажи завода "Мотор Сич" китайским компаниям, которые сотрудничали с холдингом "Вертолетами России", заявил в пятницу Глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев.
В августе директор предприятия по связям с общественностью завода "Мотор Сич" Анатолий Малыш сообщил, что китайские компании Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций. При этом он не подтвердил информацию СМИ о возможной продаже завода китайской компании Beijing Skyrizon Aviation. Глава госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус считает, что Украина должна сохранить контроль над предприятием "Мотор Сич", которое намерены купить иностранные инвесторы.
"Можно оказаться в полностью абсурдной ситуации, когда, например, условно, китайская сторона вместе с "Укроборонпромом" получила бы контроль над этим предприятием, при этом США находят подтверждение того, что китайская сторона присутствует в цепочке поставок "Вертолетам России" — и возникнет полностью кафкианская ситуация, когда "Укроборонпром" вместе с "Мотор Сич" окажутся в американских антироссийских санкциях", — сказал Терентьев в эфире радио "НВ".
По его словам, при таком экстремальном сценарии под антироссийскими санкциями, кроме "Укроборонпрома", могут также оказаться украинские предприятия, которые его финансируют, в том числе украинские государственные банки.
"Если украинская сторона сознательно по-честному принимает решение отказаться от сотрудничества с китайцами в этом проекте, то, безусловно, должны быть приняты решения как на уровне "Укроборонпрома", так и на уровне правительства", — сказал Терентьев.
Ранее бывший тогда советником президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью украинскому интернет-изданию "Европейская правда", что Китай пытается интегрироваться в экономику стран по всему миру, в том числе через проект "Шелкового пути" и через привлекательные инвестиции. По его словам, США хотят предупредить своих друзей и партнеров о рисках, которые несут китайские инвестиции. Перед визитом Болтона на Украину в августе этого года в СМИ появилась неофициальная информация, что одной из его целей является помешать приобретению акций "Мотор Сич" китайскими компаниями.
Позднее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что основатель частной военной компании Academi (ранее известной под названием Blackwater) Эрик Принс рассматривает возможность покупки "Мотор Сич".
"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.
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Теги:
Компании , Экономика , Юрий Терентьев , Джон Болтон , Айварас Абромавичус , Эрик Принс , Укроборонпром , Мотор Сич , Антимонопольный комитет Украины
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