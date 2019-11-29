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Российские бизнесмены сообщили об ухудшении условий по сравнению с 90-ми 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Согласно результатам опроса 52% бывших и ныне работающих предпринимателей, сообщили, что по сравнению с 1990-и годами вести бизнес в России стало сложнее. Соответствующее исследование провели аналитический центр НАФИ и аудиторская компания PwC.
Как стало известно, интервью состоялось в октябре-ноябре 2019 года. Всего свое мнение на эту тему высказали 1000 представителей крупного, среднего и малого бизнеса.
Опросы проводились у предпринимателей 1957-1963, а также 1980-1991 годов рождения.
Отмечается, что 59% респондентов из числа бизнесменов старшего поколения отмечают, что в нынешнее время заниматься бизнесменом легче, чем в 90-х. При этом 39% считают, что трудности в области предпринимательства увеличились.
Но молодые бизнесмены (55%) выразили мнение, что сегодня это тяжелее по сравнению с 90-ми годами. Кроме того, 38% из них отметили, что заниматься предпринимательством стало легче.
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Теги:
Компании , Видео
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