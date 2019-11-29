«Нафтогаз» обратился к Латвии из-за «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» обратился в суд Латвии с просьбой исполнить на территории страны решение Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом» . Об этом сообщает ТАСС.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля прошлого года обязал «Газпром» выплатить Украине 4,6 миллиарда долларов, но с учетом решения по другому спору («Нафтогаз» обязали выплатить российской компании два миллиарда долларов) сумма взыскания с «Газпрома» составила 2,56 миллиарда долларов.

«Газпром» оспорил решение арбитража, слушания по этому делу назначены на сентябрь — октябрь 2020 года.

Как сообщал «Рамблер», отказ от взаимных судебных претензий — одно из условий «Газпрома» для заключения нового транзитного контракта с Украиной.

«Нафтогаз Украины» официально прекратил закупки у «Газпрома» 25 ноября 2015 года. Действующий контракт Москвы и Киева на транзит газа был заключен в 2009 году, он истекает 31 декабря 2019-го. Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС стартовали в Брюсселе 19 сентября.