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«Нафтогаз» обратился к Латвии из-за «Газпрома» 

Рамблер + ещё 3 39 минут назад
«Нафтогаз Украины» обратился в суд Латвии с просьбой исполнить на территории страны решение Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом». Об этом сообщает ТАСС.
Стокгольмский арбитраж 28 февраля прошлого года обязал «Газпром» выплатить Украине 4,6 миллиарда долларов, но с учетом решения по другому спору («Нафтогаз» обязали выплатить российской компании два миллиарда долларов) сумма взыскания с «Газпрома» составила 2,56 миллиарда долларов.
Украина прогадала с российским газом
«Газпром» оспорил решение арбитража, слушания по этому делу назначены на сентябрь — октябрь 2020 года.
Как сообщал «Рамблер», отказ от взаимных судебных претензий — одно из условий «Газпрома» для заключения нового транзитного контракта с Украиной.
«Нафтогаз Украины» официально прекратил закупки у «Газпрома» 25 ноября 2015 года. Действующий контракт Москвы и Киева на транзит газа был заключен в 2009 году, он истекает 31 декабря 2019-го. Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС стартовали в Брюсселе 19 сентября.
В ноябре «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение о заключении транзитного контракта сроком на год. «Газпром» назвал обязательным условием отказ от исков и антимонопольного штрафа. Также в российской компании хотят, чтобы «Нафтогаз» отозвал ходатайство в Еврокомиссию о начале расследования против «Газпрома». Ранее Киев отказывался идти на мировую по искам в Стокгольмском арбитраже.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Компании , Видео , Рынки , Нафтогаз , Газпром , ЕС , Еврокомиссия
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