«Северному потоку-2» дали зеленый свет

Датское энергетическое агентство (ДЭА) утвердило условия строительства газопровода «Северный поток — 2» на территории страны. Об этом сообщил глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен, передает ТАСС

«В среду Датское энергетическое агентство утвердило условия, связанные со строительством трубопровода, поэтому я могу подтвердить, что компания Nord Stream 2 может продолжить реализацию проекта», — сказал он.

Разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм было предоставлено 30 октября. Nord Stream 2 планирует начать работы в ближайшие недели.

В ДЭА также сообщили, что на решение агентства поступила апелляция. В ведомстве отметили, что подача жалобы не приостанавливает решение.