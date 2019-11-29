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«Северному потоку-2» дали зеленый свет 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Датское энергетическое агентство (ДЭА) утвердило условия строительства газопровода «Северный поток — 2» на территории страны. Об этом сообщил глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен, передает ТАСС.
«В среду Датское энергетическое агентство утвердило условия, связанные со строительством трубопровода, поэтому я могу подтвердить, что компания Nord Stream 2 может продолжить реализацию проекта», — сказал он.
Украина пугает Европу «Газпромом»
Разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм было предоставлено 30 октября. Nord Stream 2 планирует начать работы в ближайшие недели.
В ДЭА также сообщили, что на решение агентства поступила апелляция. В ведомстве отметили, что подача жалобы не приостанавливает решение.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Компании , Экономика
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