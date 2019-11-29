«Газпром» объяснил падение прибыли

Заместитель руководителя финансового департамента ПАО «Газпром» Алексей Фиников заявил, что снижение прибыли компании в 2019 году вызвано негативными тенденциями на европейском рынке газа.
По словам менеджера компании, избыток газа в Европе в третьем квартале 2019 года привёл к падению цен на газ до минимальной отметки за последние 10 лет. Однако Фиников добавил, что с наступлением холодов рынок газа стабилизировался, что привело к росту спотовых цен в октябре-ноябре. Об этом сообщает РБК.
Как ранее писал News.ru, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с коллегой из Wintershall Dea GmbH Марио Мереном поставки природного газа в Европу и реализацию проекта «Северный поток — 2».