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«Газпром» объяснил падение прибыли избытком газа в Европе 

News.ru 1 час назад
«Газпром» объяснил падение прибыли
Фото: gazprom.ru
Заместитель руководителя финансового департамента ПАО «Газпром» Алексей Фиников заявил, что снижение прибыли компании в 2019 году вызвано негативными тенденциями на европейском рынке газа.
По словам менеджера компании, избыток газа в Европе в третьем квартале 2019 года привёл к падению цен на газ до минимальной отметки за последние 10 лет. Однако Фиников добавил, что с наступлением холодов рынок газа стабилизировался, что привело к росту спотовых цен в октябре-ноябре. Об этом сообщает РБК.
Как ранее писал News.ru, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с коллегой из Wintershall Dea GmbH Марио Мереном поставки природного газа в Европу и реализацию проекта «Северный поток — 2».
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Теги:
Компании , Алексей Миллер , Газпром
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