«Газпром» объяснил падение прибыли избытком газа в Европе

Заместитель руководителя финансового департамента ПАО «Газпром» Алексей Фиников заявил, что снижение прибыли компании в 2019 году вызвано негативными тенденциями на европейском рынке газа.

По словам менеджера компании, избыток газа в Европе в третьем квартале 2019 года привёл к падению цен на газ до минимальной отметки за последние 10 лет. Однако Фиников добавил, что с наступлением холодов рынок газа стабилизировался, что привело к росту спотовых цен в октябре-ноябре. Об этом сообщает РБК.