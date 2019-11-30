«Укроборонпрому» пригрозили антироссийскими санкциями США

Причиной возможного попадания в санкционный список он назвал участие в операции по покупке предприятия «Мотор Сич» вместе с китайскими компаниями Skyrizon и Xinwei.

«США могут найти подтверждение тому, что китайская сторона присутствует в цепочке поставки "Вертолеты России", — и возникнет ситуация, когда "Укроборонпром" и "Мотор Сич" окажутся под американскими антироссийскими санкциями», — пояснил Терентьев.

По его словам, под ограничения могут также подпасть другие украинские компании и банки, спонсирующие «Укроборонпром».

Ранее в ноябре сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины еще на два месяца отложил решение по заявке Skyrizon и Xinwei на покупку ведущего украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич». С просьбой об отсрочке для подачи дополнительных документов выступил «Укроборонпром», который еще этим летом заявил о намерении приобрести 25 процентов акций компании. Там утверждают, что после разрыва отношений с Россией им необходимы рынки сбыта, и Китай — один из них. Однако США пытаются отговорить Киев от такой сделки, подозревая, что Пекин получит доступ к значимым оборонным технологиям.