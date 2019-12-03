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Украина шантажирует Россию 

Рамблер 1 час назад
Украина шантажирует Россию по газовому вопросу, и выбрала для этого удобный момент. Об этом пишет «Взгляд».
По словам автора публикации, явно, что переговоры «Газпрома» с «Нафтогазом» о продлении действующего или заключении нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины зашли в тупик. Он объяснил это тем, что требования, которые стороны предъявляют друг другу, взаимоисключающие.
При этом, по словам журналиста, если с политической точки зрения требования Киева идиотские и совершенно абсурдные, то с экономической — весьма убедительные. «Газпром» предлагает «Нафтогазу» отказаться от претензий друг к другу, продлить транзитный контракт или заключить новый, а также заключить соглашение о прямых поставках газа на Украину с 25-процентной скидкой. Украинская компания отказывается и «заваливает» российскую новыми исками.
«Понять мотивы Киева несложно — речь идет о большой сумме денег. (Кроме того. — Прим. ред.) международные суды даже к частным хозяйственным вопросам подходят с точки зрения "Россия всегда виновата"», — уверен автор «Взгляда».
Комментарии275 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Компании , Видео , Статьи , Экономика , Нафтогаз , Газпром , Мотор Сич , Деловая газета "Взгляд"
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