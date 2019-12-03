Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
В Дании оценили санкции против ​«Северного потока-2»
В Дании оценили санкции против ​«Северного потока-2»
Экономика
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
Компании
Трамп обрушился с критикой на ЕС и Францию
Трамп обрушился с критикой на ЕС и Францию
Экономика
Над США нависла угроза нехватки картофеля фри
Над США нависла угроза нехватки картофеля фри
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.09
$
64.29
71.00
71.15
Прогноз
02.12 – 09.12
$
63.66
71.42
Индексы и котировки Brent
60.89
–0.67 Золото
1468.90
–0.08 РТС
1430.37
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
03.12
1.1075
–0.0000
18.11
1.1075
29.11
19.11
07.11

Главные по вакансиям 

Lenta.ru 41 минуту назад
Главные по вакансиям
Фото: Надалинский Евгений / «Коммерсантъ»
На интернет-портале Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России» сформирована база резюме и вакансий из основных информационных источников трудового рынка страны, в том числе от крупнейших работодателей, из информационных систем органов службы занятости населения и коммерческих порталов по поиску и подбору работы. О том, какие компании являются самыми крупными работодателями России и в каких областях трудовой деятельности больше всего рабочих мест, согласно данным trudvsem.ru, — в материале «Ленты.ру».

На службе государства

Из государственных компаний безусловный лидер и по количеству рабочих мест, и по количеству вакансий — «Российские железные дороги» и дочерние структуры: «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» и «Федеральная пассажирская компания», дочерняя компания РЖД, предоставляющая услуги по перевозке пассажиров и грузобагажа железнодорожным транспортом в дальнем сообщении. Причем, компании в разных регионах РФ требуются не только профессиональные железнодорожники, например, директор отдела или главный менеджер эксплуатационного вагонного депо, но и медицинские работники, кондитеры, педагоги, строители.
За РЖД уверенно следует «Почта России». В регионах очень востребованы операторы связи первой категории, электромеханики почтового оборудования, рабочие по обслуживанию и ремонту зданий, грузчики.
Далее по количеству рабочих мест — Государственное унитарное предприятие «Московский метрополитен». Здесь найдется работа для профессионалов отрасли, в настоящее время компания нуждается в слесарях-электриках по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена.
Крупнейшим работодателем России является и госкорпорация «Ростех», созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит более 700 организаций, из наиболее известных — «Автоваз», КАМАЗ, «Вертолеты России», «ВСМПО-АВИСМА». Компании «Ростеха» предлагают работу высококвалифицированным инженерам и рабочим на территории шестидесяти субъектов РФ.
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» объединяет около 400 предприятий и научных организаций, в том числе все гражданские компании атомной отрасли России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации и единственный в мире атомный ледокольный флот. Входит в список крупнейших работодателей страны, в настоящее время «Росатом» нуждается в сотрудниках самых различных специальностей. В подразделения компании по всей стране требуются, например, ведущие инженеры, инженеры-конструкторы, программисты, а также фрезеровщики, токари, операторы станков с программным управлением, электрогазосварщики, машинисты экскаватора.
Работу на современном оборудовании с использованием новейших информационных технологий, интересную корпоративную жизнь и спортивные мероприятия, обеспечение непрерывного профессионального развития предлагает своим потенциальным сотрудникам по всей стране «Ростелеком». Наиболее востребованы в компании электромеханики, электромонтеры линейных сооружений телефонной связи и радиофикации, инженеры электросвязи, менеджеры.
В списке крупнейших работодателей страны по рабочим и инженерным специальностям — государственный концерн «Алмаз-Антей», в составе которого более шестидесяти предприятий из семнадцати регионов страны, и «Объединенная судостроительная корпорация» — крупнейшая судостроительная компания России с персоналом свыше восьмидесяти тысяч человек. В ее состав входит более 60 верфей, конструкторских бюро и судоремонтных заводов в стране. Много рабочих мест предоставляют «Росэлектроника» и «Роскосмос».

Частный бизнес

По количеству рабочих мест возглавляют список и лидируют в нем представители строительной отрасли. На первом месте — созданная в 2011 году компания «Ренейссанс Хэви Индастрис», которая занимается строительством объектов тяжелой промышленности в нефтегазохимии, энергетике, металлургии и обрабатывающей промышленности. Компания набирает сотрудников как на рабочие, так и на инженерные строительные специальности.
Много рабочих мест представляет и еще одна международная компания со сложным для русского уха названием — «Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети», основанная в 1999 году и занимающаяся строительством промышленных и инфраструктурных объектов. Компания предоставляет рабочие места для рабочих специальностей, для инженеров, архитекторов, проектировщиков, конструкторов на проектах от Ямала до Триполи.
Следующая в «строительном» топе работодателей как по количеству рабочих мест, так и по количеству вакансий — компания «Велесстроймонтаж», дочерняя компания «ВЕЛЕССТРОЙ», которая специализируется на промышленном и гражданском строительстве и является одной из крупнейших компаний нефтегазового сектора. Специалисты компании работают в Мурманске, Ленинградской области, Москве, Нижнем Новгороде, Калуге, Новороссийске, Краснодаре, Ямало-Ненецком АО, Омске, Иркутской области и Хабаровском крае. Рабочие места в «Велесстроймонтаже» есть для представителей большого количества специалистов в строительстве: геодезистов, сварщиков, монтажников, слесарей-сантехников, прорабов и инженеров.
Еще одна крупная международная строительная компания — «Гемонт» (Gemont Endustri Tesisleri İmalat ve Montaj A. Ş.), которая специализируется на изготовлении и строительстве стальных конструкций и оборудования. С 2014 года «Гемонт» строит комплекс глубокой переработки тяжелых остатков нефти в Татарстане, а в Омске компания с 2017-го работает над модернизацией омского НПЗ. Здесь рабочие места имеются в основном для представителей рабочих строительных профессий.
Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
В топ-20 крупных работодателей как по количеству рабочих мест, так и по количеству вакансий, вошел и сургутский «Дорожно-строительный трест №1», специализирующийся на строительстве, ремонте и обслуживании дорог, мостов, тоннелей, аэродромов и железнодорожных путей. Компания создана восемнадцать лет назад, имеет 4 филиала в 2 регионах России. Замыкает «строительный» список топ-20 крупнейших работодателей, по данным портала «Работа в России», компания «СтройКом».
По количеству вакансий в двадцатке крупных — ТК «Лента», владелец одноименной торговой сети, Сбербанк, «Агроторг», «Тандер» с торговой сетью «Магнит», алмазодобывающее АК «Алроса», сервисная компания «Ротекс-с», предоставляющая комплекс услуг по строительству, обустройству и содержанию социальных объектов, инженерных сетей и сооружений, «Российский сельскохозяйственный банк», ХК «Якутуголь», «Газпром трансгаз Югорск».
Видео дня. Есть ли смысл ехать на заработки в «богатые» регионы
Последние новости
В России исчезнет один из этапов экзамена на получение водительских прав В России исчезнет один из этапов экзамена на получение водительских прав Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100 Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100 Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России
Комментарии 
Теги:
Компании , Статьи , Почта России , Объединенная судостроительная корпорация , Газпром , "Магнит" , ВСМПО-Ависма , Ростех , Росэлектроника , Алмаз-Антей , Роскосмос , Сбербанк России , Федеральная пассажирская компания , Алроса , Тандер , Россельхозбанк , Роструд , Автоваз , Росатом , РЖД , РИА Новости , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Дании оценили санкции против ​«Северного потока-2»
В Дании оценили санкции против ​«Северного потока-2» 4
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу 10
Трамп обрушился с критикой на ЕС и Францию
Трамп обрушился с критикой на ЕС и Францию
Над США нависла угроза нехватки картофеля фри
Над США нависла угроза нехватки картофеля фри
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках 9
Новости партнеров
Видео
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
00:26
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
Экономика
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
00:20
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
Компании
Таджиков оставили без денег из России
00:27
Таджиков оставили без денег из России
Личный счет Компании
Россия пустила газ в Китай
00:53
Россия пустила газ в Китай
Экономика
Ипотека в России рекордно подешевела
00:36
Ипотека в России рекордно подешевела
Личный счет
Набиуллина рассказала об «избавлении» России от доллара
02:39
Набиуллина рассказала об «избавлении» России от доллара
Экономика Статьи
Украина поставила России условие прямых поставок газа
00:38
Украина поставила России условие прямых поставок газа
Рынки
России предрекли скорое падение ставок по ипотеке
00:15
России предрекли скорое падение ставок по ипотеке
Недвижимость Личный счет
«Северному потоку — 2» пригрозили «трюком»
03:28
«Северному потоку — 2» пригрозили «трюком»
Компании Рынки
Привязать газ к Европе: Украина поставила РФ условие
00:38
Привязать газ к Европе: Украина поставила РФ условие
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение