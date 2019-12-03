Главные по вакансиям

На интернет-портале Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России» сформирована база резюме и вакансий из основных информационных источников трудового рынка страны, в том числе от крупнейших работодателей, из информационных систем органов службы занятости населения и коммерческих порталов по поиску и подбору работы. О том, какие компании являются самыми крупными работодателями России и в каких областях трудовой деятельности больше всего рабочих мест, согласно данным trudvsem.ru , — в материале «Ленты.ру».

На службе государства

Из государственных компаний безусловный лидер и по количеству рабочих мест, и по количеству вакансий — « Российские железные дороги » и дочерние структуры: «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» и « Федеральная пассажирская компания », дочерняя компания РЖД, предоставляющая услуги по перевозке пассажиров и грузобагажа железнодорожным транспортом в дальнем сообщении. Причем, компании в разных регионах РФ требуются не только профессиональные железнодорожники, например, директор отдела или главный менеджер эксплуатационного вагонного депо, но и медицинские работники, кондитеры, педагоги, строители.

За РЖД уверенно следует « Почта России ». В регионах очень востребованы операторы связи первой категории, электромеханики почтового оборудования, рабочие по обслуживанию и ремонту зданий, грузчики.

Далее по количеству рабочих мест — Государственное унитарное предприятие «Московский метрополитен». Здесь найдется работа для профессионалов отрасли, в настоящее время компания нуждается в слесарях-электриках по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена.

Крупнейшим работодателем России является и госкорпорация «Ростех» , созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит более 700 организаций, из наиболее известных — «Автоваз» , КАМАЗ, «Вертолеты России», «ВСМПО-АВИСМА» . Компании «Ростеха» предлагают работу высококвалифицированным инженерам и рабочим на территории шестидесяти субъектов РФ.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» объединяет около 400 предприятий и научных организаций, в том числе все гражданские компании атомной отрасли России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации и единственный в мире атомный ледокольный флот. Входит в список крупнейших работодателей страны, в настоящее время «Росатом» нуждается в сотрудниках самых различных специальностей. В подразделения компании по всей стране требуются, например, ведущие инженеры, инженеры-конструкторы, программисты, а также фрезеровщики, токари, операторы станков с программным управлением, электрогазосварщики, машинисты экскаватора.

Работу на современном оборудовании с использованием новейших информационных технологий, интересную корпоративную жизнь и спортивные мероприятия, обеспечение непрерывного профессионального развития предлагает своим потенциальным сотрудникам по всей стране «Ростелеком». Наиболее востребованы в компании электромеханики, электромонтеры линейных сооружений телефонной связи и радиофикации, инженеры электросвязи, менеджеры.

«Роскосмос». В списке крупнейших работодателей страны по рабочим и инженерным специальностям — государственный концерн «Алмаз-Антей» , в составе которого более шестидесяти предприятий из семнадцати регионов страны, и « Объединенная судостроительная корпорация » — крупнейшая судостроительная компания России с персоналом свыше восьмидесяти тысяч человек. В ее состав входит более 60 верфей, конструкторских бюро и судоремонтных заводов в стране. Много рабочих мест предоставляют «Росэлектроника»

Частный бизнес

По количеству рабочих мест возглавляют список и лидируют в нем представители строительной отрасли. На первом месте — созданная в 2011 году компания «Ренейссанс Хэви Индастрис», которая занимается строительством объектов тяжелой промышленности в нефтегазохимии, энергетике, металлургии и обрабатывающей промышленности. Компания набирает сотрудников как на рабочие, так и на инженерные строительные специальности.

Много рабочих мест представляет и еще одна международная компания со сложным для русского уха названием — «Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети», основанная в 1999 году и занимающаяся строительством промышленных и инфраструктурных объектов. Компания предоставляет рабочие места для рабочих специальностей, для инженеров, архитекторов, проектировщиков, конструкторов на проектах от Ямала до Триполи.

Следующая в «строительном» топе работодателей как по количеству рабочих мест, так и по количеству вакансий — компания «Велесстроймонтаж», дочерняя компания «ВЕЛЕССТРОЙ», которая специализируется на промышленном и гражданском строительстве и является одной из крупнейших компаний нефтегазового сектора. Специалисты компании работают в Мурманске, Ленинградской области, Москве, Нижнем Новгороде, Калуге, Новороссийске, Краснодаре, Ямало-Ненецком АО, Омске, Иркутской области и Хабаровском крае. Рабочие места в «Велесстроймонтаже» есть для представителей большого количества специалистов в строительстве: геодезистов, сварщиков, монтажников, слесарей-сантехников, прорабов и инженеров.

Еще одна крупная международная строительная компания — «Гемонт» (Gemont Endustri Tesisleri İmalat ve Montaj A. Ş.), которая специализируется на изготовлении и строительстве стальных конструкций и оборудования. С 2014 года «Гемонт» строит комплекс глубокой переработки тяжелых остатков нефти в Татарстане, а в Омске компания с 2017-го работает над модернизацией омского НПЗ. Здесь рабочие места имеются в основном для представителей рабочих строительных профессий.

Олег Харсеев / «Коммерсантъ»