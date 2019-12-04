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Советник Рогозина уволился из Роскосмоса. Его уже ждут в другой госкорпорации 

Ura.Ru 1 час назад
Советник Рогозина уволился из Роскосмоса
Фото: URA.RU
Советник генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина по аналитической работе Михаил Ремизов уволился из госкорпорации. Об этом журналистам рассказал знакомый с ситуацией источник в ракетно-космической отрасли.
Информацию об увольнении подтвердили и в самой компании. Ремизов не работает в Роскосмосе с 29 ноября, но вскоре он может получить должность в другой госкорпорации.
«Ремизов переходит на работу в Объединенную двигателестроительную корпорацию (входит в „Ростех“)», — пишет РИА «Новости». В ОДК информацию комментировать не стали.
О назначении политолога на должность советника Дмитрия Рогозина, как напоминает агентство, стало известно весной. Тогда сообщалось, что он будет заниматься информационной политикой всей ракетно-космической отрасли и ее популяризацией. О причинах увольнения Михаила Ремизова
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Теги:
Компании , Дмитрий Рогозин , Михаил Ремизов , Объединенная двигателестроительная корпорация , Ростех , Роскосмос , РИА Новости
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