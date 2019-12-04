Советник Рогозина уволился из Роскосмоса. Его уже ждут в другой госкорпорации

Информацию об увольнении подтвердили и в самой компании. Ремизов не работает в Роскосмосе с 29 ноября, но вскоре он может получить должность в другой госкорпорации.

«Ремизов переходит на работу в Объединенную двигателестроительную корпорацию (входит в „Ростех“)», — пишет РИА «Новости». В ОДК информацию комментировать не стали.

О назначении политолога на должность советника Дмитрия Рогозина, как напоминает агентство, стало известно весной. Тогда сообщалось, что он будет заниматься информационной политикой всей ракетно-космической отрасли и ее популяризацией. О причинах увольнения Михаила Ремизова