Советник Рогозина уволился из Роскосмоса

Советник генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина по аналитической работе Михаил Ремизов уволился из госкорпорации. Об этом журналистам рассказал знакомый с ситуацией источник в ракетно-космической отрасли.
Информацию об увольнении подтвердили и в самой компании. Ремизов не работает в Роскосмосе с 29 ноября, но вскоре он может получить должность в другой госкорпорации.
«Ремизов переходит на работу в Объединенную двигателестроительную корпорацию (входит в „Ростех“)», — пишет РИА «Новости». В ОДК информацию комментировать не стали.
О назначении политолога на должность советника Дмитрия Рогозина, как напоминает агентство, стало известно весной. Тогда сообщалось, что он будет заниматься информационной политикой всей ракетно-космической отрасли и ее популяризацией. О причинах увольнения Михаила Ремизова