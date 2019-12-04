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В мире алмазов произошел «идеальный шторм» 

Lenta.ru 54 минуты назад
В мире алмазов произошел «идеальный шторм»
Фото: Reuters
Продажи алмазов «Алросы» и De Beers по итогам 2019 года упадут на 25 и 31 процент соответственно. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на аналитиков «ВТБ капитала».
Снижение продаж связано с замедлением спроса на крупнейших рынках — в Китае и США, на которые приходится более 70 процентов мирового потребления алмазов. Второй причиной стало образование избыточных запасов ювелирных украшений у ретейлеров.
Негативно на рынке отразилось сокращение финансирования отрасли огранки алмазов в Индии — на это государство приходится 90 процентов мировой огранки алмазов. После скандала вокруг местных ограночных предприятий, которые обвинили в нецелевом использовании заемных средств, кредитование таких компаний сократилось, пояснил представитель гендиректора «Алросы» Сергей Иванов.
Он отметил, что в 2019 из-за совпадения сразу нескольких факторов на рынке алмазов произошел «идеальный шторм». Роль сыграло то, что с 2010 по 2019 год спрос на ювелирные украшения с бриллиантами неуклонно рос. Ретейлеры полагали, что в 2019-м спрос продолжит увеличиваться и сформировали под него запасы. Однако рынок не оправдал ожиданий на фоне торговой войны США и Китая, рисков рецессии в ведущих экономиках мира, девальвация юаня и протестов в Гонконге.
Снижение спроса на украшения обвалило цены на бриллианты. За девять месяцев 2019 года цена одного карата алмаза ювелирного качества упала более чем на 20 процентов по сравнению с 2018 годом и составила 128 долларов. Это сделало ограночный бизнес в Индии еще менее рентабельным и больше усложнило предприятиям привлечение финансирования. На фоне падения спроса и цен на алмазы с января по сентябрь 2019 года продажи «Алросы» снизились на 13 процентов по сравнению с 2018 годом, в то же время запасы алмазов на стоках выросли на 40 процентов.
Ранее сообщалось, что De Beers впервые за многие годы снизил цены на драгоценные камни всех категорий в качестве реакции на растущий отраслевой кризис. По неофициальным данным, стоимость драгоценных камней опустилась на пять процентов. Алмазы более дешевого качества и вовсе снизились в двузначном выражении.
Идеальный шторм — устойчивое выражение, означающее ситуацию, при которой совпадение нескольких неблагоприятных факторов дает более разрушительный эффект, чем ожидалось.
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Теги:
Компании , Сергей Иванов , Демьян Кудрявцев , Алроса , Ведомости
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