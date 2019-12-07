В «Нафтогазе» ответили Медведеву на «нулевой вариант» по газу

Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал невозможным предложенный премьер-министром России Дмитрием Медведевым «нулевой вариант» по урегулированию газового спора, при котором Киев должен отказаться от требований к «Газпрому» по судебным решениям. Об этом он написал в Facebook.
«Забыть о невыполнении договоренностей со стороны "Газпрома", простить "Газпрому" $3 млрд и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации является невозможным вариантом», — заявил Витренко.
По его словам, в 2009 году «Нафтогаз» и «Газпром» договорились о механизме разрешения споров, при котором решения Стокгольмского арбитража являются «окончательными и обязательными для исполнения». Решение «Газпрома» якобы не следовать достигнутым в 2009 году договоренностям лишает смысла любых новых договоренностей, считает Витренко.
«Ну как договариваться со стороной, которая не выполняет свои договоренности и не хочет нести за это ответственность?», — заключил он.
В интервью программе «Вести в субботу» Медведев заявил, что Россия и Украина не смогут договориться по газу, если Киев продолжит требовать от «Газпрома» выплат по судебным решениям.
«Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям. Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту», — приводило его слова «РИА Новости».
Ранее Витренко заявил, что компания согласна отозвать свои исковые требования к «Газпрому» при условии заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины и компенсации «невыполненных обязательств» по текущим контрактам.
19 сентября в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча между Россией, Украиной и Еврокомиссией. В переговорах приняли участие глава Минэнерго России Александр Новак, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, а также глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
В ходе консультаций Россия предложила временно продлить действующий контракт на транзит газа в случае, если Украина не сможет создать независимого газотранспортного оператора в рамках законодательства Евросоюза.
28 октября в Брюсселе состоялась новая трехсторонняя встреча по газовой проблематике между Россией, Украиной и Еврокомиссией. Россия и Украина договорились продолжить консультации по условиям транзита газа через Украину после 2019 года.
28 ноября Россия и Украина провели двусторонние переговоры: стороны договорились об интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни.