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Lynwood Investments обратилась в правоохранительные органы по поводу NGINX 

Lenta.ru + ещё 4 56 минут назад
Lynwood Investments обратилась в полицию по поводу NGINX
Фото: ТАСС
Компания Lynwood Investments CY Ltd. обратилась в правоохранительные органы в качестве истца по делу об NGINX. Это произошло после того, как «Рамблер Интернет Холдинг» передал ей права на предъявление требований, связанных с нарушением прав.
«Рамблер интернет холдинг» заявил, что исключительное право на NGINX было нарушено вследствие противоправных действий бывших сотрудников.
«Права не были утрачены. Правообладателем является «Рамблер Интернет Холдинг», а распоряжение ПО является незаконным использованием», — пояснили в холдинге.
«Рамблер интернет холдинг» уступил Lynwood Investments права предъявлять претензии и иски.
«Эта компания обладает необходимыми компетенциями для восстановления справедливости в вопросе о принадлежности прав», — отметили в холдинге.
Lynwood Investments обратилась в правоохранительные органы, те признали Rambler Group потерпевшим от действий неустановленного круга лиц.
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Теги:
Компании , Другое , МВД
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