Lynwood Investments обратилась в полицию по поводу NGINX

Lynwood Investments обратилась в правоохранительные органы по поводу NGINX

Компания Lynwood Investments CY Ltd. обратилась в правоохранительные органы в качестве истца по делу об NGINX. Это произошло после того, как «Рамблер Интернет Холдинг» передал ей права на предъявление требований, связанных с нарушением прав.

«Рамблер интернет холдинг» заявил, что исключительное право на NGINX было нарушено вследствие противоправных действий бывших сотрудников.

«Права не были утрачены. Правообладателем является «Рамблер Интернет Холдинг», а распоряжение ПО является незаконным использованием», — пояснили в холдинге.

«Рамблер интернет холдинг» уступил Lynwood Investments права предъявлять претензии и иски.

«Эта компания обладает необходимыми компетенциями для восстановления справедливости в вопросе о принадлежности прав», — отметили в холдинге.

Lynwood Investments обратилась в правоохранительные органы, те признали Rambler Group потерпевшим от действий неустановленного круга лиц.