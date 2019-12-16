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Две российские нефтяные компании будут добывать нефть в Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
Парламент Сирии в понедельник одобрил законопроекты о контрактах с двумя российскими нефтяными компаниями по геологоразведке на трех блоках нефтяных месторождений, сообщила пресс-служба парламента.
Парламент обсудил законопроекты о контрактах с российской компанией "Меркурий" на геологоразведку и добычу нефти на блоках 7 и 19 от 2 сентября и утвердил их в качестве законов.
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Также парламент одобрил законопроект о контракте с компанией "Вилада" о геологоразведке и добыче нефти на блоке 23.
Министр нефти Сирии Али Ганем сообщил, что 23-й блок площадью в 2159 квадратных километров расположен к северу от Дамаска. По словам Ганема, сотрудничество с компанией "Меркурий" началось в рамках протокола межправительственной комиссии в Сочи в 2017 году, потом переговоры велись о работе на "месторождениях к северо-востоку от Евфрата". Блок 7 расположен в Заевфратье и занимает площадь в 9531 квадратный километр.
Министр сообщил, что запасы на каждом блоке составляют не менее 250 миллиардов кубометров газа.
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Теги:
Компании , Видео
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