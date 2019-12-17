Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Короткие недели: что приготовил новый год
Короткие недели: что приготовил новый год
Личный счет
В ЕС приготовились к остановке транзита газа из России
В ЕС приготовились к остановке транзита газа из России
Экономика
Продажи Sukhoi Superjet провалились
Продажи Sukhoi Superjet провалились
Компании
Россию и Белоруссию захотели поссорить
Россию и Белоруссию захотели поссорить
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
62.56
$
62.70
69.71
69.89
Прогноз
23.12 – 30.12
$
63.00
70.00
Индексы и котировки Brent
65.37
–0.02 Золото
1477.10
+0.01 РТС
1521.20
+0.27
Динамика валют
EUR / USD
17.12
1.1146
+0.0061
02.12
1.1085