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Boeing сообщила о приостановке выпуска самолётов 737 MAX 

RT на русском 2 часа назад
Boeing приняла решение по 737 MAX
Фото: Reuters
Компания Boeing сообщила, что планирует приостановить самолётов 737 MAX с января 2020 года.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.
«Boeing приостанавливает производство 737 MAX начиная с января, так как сертификация переносится на 2020 год», — сообщили в Boeing.
Ранее сообщалось, что авиакомпания American Airlines продлила запрет на эксплуатацию самолётов Boeing 737 MAX до 5 марта 2020 года.
В конце октября компания создала фонд помощи в размере $100 млн семьям жертв крушений лайнеров 737 MAX.
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Теги:
Компании , Boeing
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