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«Лукойл» допустил рост цены на нефть до $90 за баррель 

Rambler News Service + ещё 2 2 часа назад
«Лукойл» допустил рост цены на нефть до $90
Фото: ТАСС
Цена на нефть в мире в условиях повышенного спроса в период до 2035 года может вырасти до $90 за баррель, говорится в обзоре «Лукойла» «Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года».
Такая оценка соответствует сценарию развития «Равные возможности». Как пояснил в ходе презентации обзора вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун, этот сценарий в настоящее время является базовым.
«Сценарий "Равные возможности" предполагает повышенный прогноз спроса на нефть… В сценарии "Равные возможности" мы прогнозируем равновесную цену нефти на уровне $90 за баррель в постоянных ценах», — говорится в обзоре.
При этом компания указывает, что в сценарии «Эволюция» цена нефти в период с 2025 по 2035 год будет находиться на уровне $70 за баррель в ценах 2018 года.
Компания отмечает, что цена на нефть в диапазоне $60–80 за баррель покрывает бюджетные потребности большинства стран–участниц соглашения ОПЕК+, и они будут стремиться удерживать цену нефти в этом ценовом коридоре.
В сценарии «Климат» равновесная цена нефти может опуститься до $50 за баррель в ценах 2018 года в силу более низкого спроса на новые проекты добычи, чем в сценарии «Эволюция». При этом участникам соглашения ОПЕК+ вряд ли удастся удержать цену на нефть выше $60 за баррель на протяжении длительного времени.
Согласно прогнозу «Лукойла», Россия будет длительное время оставаться участником соглашения ОПЕК+, продолжая координировать свои действия с другими нефтедобывающими странами.
При этом компания ожидает, что рост добычи сланцевой нефти в США практически прекратится к 2025 году, а сама добыча сланцевой нефти стабилизируется на отметке 10 млн баррелей в сутки.
По прогнозу компании, добыча нефти в США к 2030 году достигнет 14 млн баррелей в сутки. Помимо сланцевой нефти, некоторый прирост добычи ожидается за счет реализации проектов на глубоководном шельфе Мексиканского залива. При этом добыча США на шельфе Арктики вряд ли будет значительной в перспективе до 2035 года.
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Теги:
Компании , Леонид Федун , Лукойл
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