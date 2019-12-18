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Rambler Group и Twitch подписали соглашение об урегулировании спора 

Алиса Селезнёва и ещё 7 18 декабря 2019
Rambler Group и Twitch подписали соглашение об урегулировании спора
Фото: Рамблер
В августе Rambler Group, обладающая эксклюзивными правами на трансляции матчей Английской Премьер-лиги в России, подала иск к Twitch о прекращении незаконного размещения в России видеоконтента, права на который в России принадлежат Рамблеру, а также о выплате компенсации в связи с пиратскими трансляциями матчей Английской Премьер-лиги на Twitch в период с августа по ноябрь.
Стороны спора согласились провести переговоры в рамках внесудебного урегулирования претензий Рамблера. Переговоры велись от лица менеджмента Rambler Group, внешний юрист, ранее ведущий кейс для Rambler Group, был отстранен. По итогам переговоров Rambler Group и видеостриминговый сервис Twitch подписали соглашение об урегулировании спора. Соглашение не подразумевает выплату какой-либо финансовой компенсации, Rambler Group отзывает иск. Условия соглашения удовлетворяют обе стороны, кроме того, Twitch предоставил Rambler Group все необходимые для борьбы с пиратскими трансляциями инструменты.
Михаил Гершкович, руководитель спортивных проектов Rambler Group: «Мы рады, что достигли взаимопонимания и завершили судебное разбирательство и благодарим Twitch за конструктивный диалог. Мы надеемся, что совместно с сервисом Twitch в дальнейшем мы сможем предложить пользователям новые формы трансляций матчей Английской Премьер-лиги. Пользовательский стриминг становится все более популярен, и мы разрабатываем решения, с которыми Okko Спорт сможет встроиться в эту модель контента. Мне также хотелось бы призвать пользователей сообщать о правонарушениях — от их участия зависит чистота платформы и легальность ее контента».
Пресс-служба Twitch: «Twitch, как информационный посредник, продолжит ответственно исполнять свои обязательства, и, как и всегда в подобных ситуациях, ставит своей целью устранение любых нарушений правил использования своего сервиса, а также удаление любого нелегального контента. Twitch надеется достичь этой цели совместно с Rambler Group. Мы продолжим концентрироваться на предоставлении российским пользователям качественного контента».
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