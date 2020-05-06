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«Газпром» рассказал о будущем «Силы Сибири» после бунта вахтовиков 

Lenta.ru и ещё 43 6 мая 2020
«Газпром» рассказал о будущем «Силы Сибири»
Фото: РИА Новости
«Газпром» рассказал о будущем поставок газа в Китай по «Силе Сибири» после бунта вахтовиков и решения генподрядчика приостановить работы на Чаяндинском месторождении из-за коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.
В «Газпроме» заверили, что сроки ввода в эксплуатацию объектов на месторождении, которое является ресурсной базой для «Силы Сибири», остаются без изменений. Производственные подразделения ООО «Газпром добыча Ноябрьск» ведут добычу и подготовку газа на месторождении в запланированном объеме. Сырье поступает в Китай по «Силе Сибири» в соответствии с контрактом, сообщили в компании.
В конце апреля вахтовые рабочие Чаяндинского месторождения в Якутии устроили бунт. Поводом послужило недовольство ситуацией с коронавирусом, который подхватила треть вахтовиков. Рабочие утверждали, что, хотя месторождение с 17 апреля и было закрыто на карантин, никаких реальных мер для предотвращения заболевания предпринято не было.
Компания «Стройтранснефтегаз», являющаяся генподрядчиком и выполняющая работы по благоустройству месторождения, позднее решила приостановить деятельность на объектах до снятия карантина. В настоящее время она вывозит работников с базы. В общей сложности поблизости от производственных объектов расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций «Газпрома», в которых работают более 10 тысяч человек.
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Комментарии 1
Компании , Другое , Газпром , ИТАР-ТАСС
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