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Силуанов объяснил, зачем «Роснефть» продала бизнес в Венесуэле 

РИА Новости и ещё 1 6 мая 2020
"Роснефть" продала весь свой бизнес в Венесуэле для совершенствования структуры активов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Это решение "Роснефти" принималось для совершенствования структуры активов", — сказал он в интервью газете "Ведомости", отвечая на вопрос о продаже "Роснефтью" своих венесуэльских активов неназванной госкомпании.
"Роснефть" 28 марта сообщила о прекращении деятельность в Венесуэле. Компания продала все активы в этой стране компании, на 100% принадлежащей правительству России, в обмен на 9,6% собственных акций. Данный пакет в тот день, исходя из данных Мосбиржи, стоил порядка 310,773 миллиарда рублей.
В тот же день, 28 марта, правительство в лице Росимущества учредило компанию "Росзарубежнефть" с уставным капиталом 322,752 миллиарда рублей. Примечательно, что держателем реестра акционеров "Росзарубежнефти" является общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН", которое также является держателем реестра акционеров "Роснефти". Основным видом деятельности ООО "Реестр-РН" является ведение реестров владельцев именных ценных бумаг акционерных обществ РФ.
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев пояснял РИА Новости, что компания продажей всех активов в Венесуэле выполнила обязательства перед акционерами и теперь вправе рассчитывать на исполнение американскими регуляторами публично данных обещаний, то есть снятия санкций с "дочек" компании.
Согласно данным на сайте "Роснефти", основным акционером компании является государственный "Роснефтегаз" (50,00000001% акций), 19,75% акций принадлежат британской BP, у катарского суверенного фонда QIA — 18,93%, у швейцарского сырьевого трейдера Glencore — 0,57%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества, остальные акции находятся в свободном обращении.
Потенциально только "Роснефтегаз" является компанией, которая могла расплатиться за сделку акциями "Роснефти".
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Компании , Видео , Антон Силуанов , Михаил Леонтьев , Росимущество , Правительство РФ , Роснефть , Ведомости , РИА Новости
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