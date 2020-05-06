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«Почта России» перенесёт головной офис на «ВЭБ Арену» 

Rambler News Service и ещё 20 6 мая 2020
«Почта России» перенесет головной офис на «ВЭБ Арену»
Фото: РИА Новости
Совет директоров «Почты России» на прошедшем заседании одобрил проект по переезду головного офиса компании на площадку бизнес-центра «ВЭБ Арена», сообщили RNS в пресс-службе почтового оператора.
«"Почта России" ведет переговоры с ВЭБ.РФ об аренде офисных площадей на площадке "ВЭБ Арена". На заседании 28 апреля 2020 г. совет директоров "Почты России" одобрил проект сделки. Арендовать новое офисное пространство планируется с 2021 г. после его ремонта и отделки, которые обеспечиваются ВЭБ.РФ за счет собственных средств», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что общая площадь арендуемых компанией помещений, включая парковочные места, составит порядка 37 000 кв.м. При этом вместимость нового офиса составит порядка 3100 человек.
Как подчеркнул представитель «Почты России», при подготовке сделки компанией анализировался ряд предложений по аренде сопоставимых офисных пространств, обладающих такими характеристиками, как площадь от 30 тыс. кв.м., в пределах МКАД, а также не более чем 20-минутная пешая доступность от станций метро или МЦК.
«Если сейчас в центральном офисе компании на Варшавском шоссе на одно рабочее место приходится 5,6 квадратных метров общей площади, то на новой площадке этот показатель достигнет 10,6 кв.м», — добавили в пресс-службе почтового оператора.
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