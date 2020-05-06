Чистая прибыль General Motors значительно уменьшилась

Чистая прибыль американского автогиганта General Motors (GM), приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала 2020 года уменьшилась в 7,4 раза и составила 294 миллиона долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию по итогам квартала составила 0,17 доллара против 1,48 доллара годом ранее. Скорректированный показатель составил 0,62 доллара при прогнозе в 0,5 доллара на акцию. Общая выручка компании при этом составила 32,709 миллиарда долларов, сократившись на 6,2% в годовом выражении. Аналитики ожидали показателя выручки в 32,48 миллиарда долларов.

Продажи автомобилей в мире в первом квартале составили 1,457 миллиона единиц, что на 22,4% меньше по сравнению с уровнем аналогичного периода 2019 года. Снижение показателя отмечается во всех основных регионах.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).