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Чистая прибыль General Motors в I квартале уменьшилась более чем в 7 раз 

Прайм 6 мая 2020
Чистая прибыль General Motors значительно уменьшилась
Фото: Reuters
Чистая прибыль американского автогиганта General Motors (GM), приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала 2020 года уменьшилась в 7,4 раза и составила 294 миллиона долларов, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию по итогам квартала составила 0,17 доллара против 1,48 доллара годом ранее. Скорректированный показатель составил 0,62 доллара при прогнозе в 0,5 доллара на акцию. Общая выручка компании при этом составила 32,709 миллиарда долларов, сократившись на 6,2% в годовом выражении. Аналитики ожидали показателя выручки в 32,48 миллиарда долларов.
Продажи автомобилей в мире в первом квартале составили 1,457 миллиона единиц, что на 22,4% меньше по сравнению с уровнем аналогичного периода 2019 года. Снижение показателя отмечается во всех основных регионах.
GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).
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Компании , General Motors
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