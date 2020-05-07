Половина магазинов одежды, обуви и аксессуаров может не открыться в Москве после отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом генеральный директор консалтингового агентства Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс сообщила «Коммерсанту».

По ее словам, падение продаж на российском рынке моды по итогам 2020 года составит до 35% в денежном эквиваленте (с 2,29 триллиона рублей в 2019 году до 1,48 триллиона рублей), а сокращение числа офлайн-магазинов по причине роста онлайн-сегмента — 35-50%.

«Зато более чем вдвое могут вырасти объемы продаж через интернет», — отметила Лебсак-Клейманс.

Консультанты рынка коммерческой недвижимости сообщили «Коммерсанту», что компания Gap и сети H&M, «Твое» и Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti) планируют закрыть нерентабельные магазины в торговых центрах Москвы из-за кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекцией. В H&M это опровергли, в «Твое» не исключили, а в Gap и Inditex не прокомментировали.