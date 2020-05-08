Индия переманивает американские компании у Китая

Индия надеется привлечь более тысячи американских компаний в страну, поспособствовав их переезду из Китая, пишет Bloomberg.

Правительство Индии в апреле обратилось к американским компаниям, которые хотят уехать из Китая, чтобы предложить им экономические стимулы. Индия отдает предпочтение поставщикам медицинского оборудования, оборудования для пищевой промышленности, текстиля, кожевенного производства и автозапчастей.

По мнению премьер-министра страны Нарендры Моди, рост инвестиций поможет укрепить экономику, пострадавшую от кризиса, а также поспособствует увеличению роста производственного сектора с 15 до 25 процентов к 2022 году. Также есть необходимость создания новых рабочих мест, проблема стала еще острее после того, как из-за пандемии 122 миллиона человек остались без работы.

«У Индии есть возможности попытаться занять место в глобальных цепочках поставок, но для этого потребуются серьезные инвестиции в инфраструктуру и управление», — сказал доцент Чикагского университета Пол Станиланд.

Чиновники гарантировали, что Индия рассмотрит конкретные запросы об изменениях в трудовом законодательстве, которые оказались серьезным камнем преткновения для компаний. Также правительство обсудит просьбу предприятий отложить налог на цифровые транзакции, введенный в этом году.

Индия пытается вернуть утраченные позиции после того, как многие компании предпочли переехать во Вьетнам, когда Трамп начал торговую войну с Китаем. По мнению генерального директора Федерации экспортеров Индии Аджай Сахай, рынок страны больше, чем Вьетнама или Камбоджи, поэтому Индия более привлекательна для инвесторов, стремящихся вывести свой бизнес из Китая.