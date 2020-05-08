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Индия переманит американские компании у Китая 

Lenta.ru и ещё 4 23 минуты назад
Индия переманивает американские компании у Китая
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
Индия надеется привлечь более тысячи американских компаний в страну, поспособствовав их переезду из Китая, пишет Bloomberg.
Это происходит на фоне того, что администрация президента США Дональда Трампа обвиняет Пекин в создании коронавируса и сокрытии информации о нем. Ожидается, что это приведет к ухудшению глобальных торговых связей, Япония уже выделила 2,2 миллиарда долларов на переезд фабрик из Китая, а члены Европейского союза планируют сократить зависимость от китайских поставщиков.
Правительство Индии в апреле обратилось к американским компаниям, которые хотят уехать из Китая, чтобы предложить им экономические стимулы. Индия отдает предпочтение поставщикам медицинского оборудования, оборудования для пищевой промышленности, текстиля, кожевенного производства и автозапчастей.
По мнению премьер-министра страны Нарендры Моди, рост инвестиций поможет укрепить экономику, пострадавшую от кризиса, а также поспособствует увеличению роста производственного сектора с 15 до 25 процентов к 2022 году. Также есть необходимость создания новых рабочих мест, проблема стала еще острее после того, как из-за пандемии 122 миллиона человек остались без работы.
«У Индии есть возможности попытаться занять место в глобальных цепочках поставок, но для этого потребуются серьезные инвестиции в инфраструктуру и управление», — сказал доцент Чикагского университета Пол Станиланд.
Чиновники гарантировали, что Индия рассмотрит конкретные запросы об изменениях в трудовом законодательстве, которые оказались серьезным камнем преткновения для компаний. Также правительство обсудит просьбу предприятий отложить налог на цифровые транзакции, введенный в этом году.
Индия пытается вернуть утраченные позиции после того, как многие компании предпочли переехать во Вьетнам, когда Трамп начал торговую войну с Китаем. По мнению генерального директора Федерации экспортеров Индии Аджай Сахай, рынок страны больше, чем Вьетнама или Камбоджи, поэтому Индия более привлекательна для инвесторов, стремящихся вывести свой бизнес из Китая.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео выразил обеспокоенность по поводу якобы усилившейся пропаганды и «враждебного влияния» со стороны Китая и России, а также поддерживаемых ими сил.
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Комментарии
Компании , Экономика , Майкл Помпео , Дональд Трамп , ЕС , Администрация США , Bloomberg
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