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Путин: потребуется анализ санитарных мер во всех отраслях, но нельзя «перегибать палку» 

ТАСС и ещё 22 11 часов назад
После спада эпидемии коронавируса потребуется провести анализ санитарных мер на транспорте и в других отраслях, но нельзя будет "перегибать палку" избыточными требованиями. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции по ситуации в сфере транспорта.
"Очевидно, что после спада эпидемии с учетом наработанного опыта потребуется серьезный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях, в том числе, а может быть, и прежде всего, на транспорте", — сказал глава государства.
Он при этом обратил внимание представителей федеральных ведомств: "Здесь нельзя, что называется, перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями".
"Важно, чтобы они были соразмерны рискам и, главное, реально служили защите здоровья и безопасности граждан", — сказал Путин.
Он добавил, что это всегда должно быть "на первом плане".
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Компании , Видео , Другое , Владимир Путин
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