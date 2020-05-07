После спада эпидемии коронавируса потребуется провести анализ санитарных мер на транспорте и в других отраслях, но нельзя будет "перегибать палку" избыточными требованиями. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции по ситуации в сфере транспорта.

"Очевидно, что после спада эпидемии с учетом наработанного опыта потребуется серьезный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях, в том числе, а может быть, и прежде всего, на транспорте", — сказал глава государства.

Он при этом обратил внимание представителей федеральных ведомств: "Здесь нельзя, что называется, перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями".

"Важно, чтобы они были соразмерны рискам и, главное, реально служили защите здоровья и безопасности граждан", — сказал Путин.

Он добавил, что это всегда должно быть "на первом плане".