ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка» 

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке около 20% в бюро «Стрелка» для более эффективной реализации проектов по улучшению городской среды. Сумма сделки не разглашается, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
В ВЭБ.РФ отметили, что развитие городской среды является одним из приоритетных направлений для госкорпорации.
«Мы рассматриваем эту сделку в двух аспектах. Во-первых, как приобретение высококлассной компетенции по развитию городской экономики, которая является одним из приоритетных направлений для ВЭБ.РФ как института развития. Во-вторых, как долгосрочную инвестицию», — заявили в пресс-службе ВЭБа.
В свою очередь представитель «Стрелки» подчеркнул, что совместная работа с госкорпорацией даст дополнительные возможности «для системного улучшения качества жизни в городах» России.
Сотрудничество предполагает совместную работу, как в российских регионах, так и на территории стран СНГ и ШОС.
ВЭБ.РФ в рамках сделки поможет развитию новых направлений деятельности бюро «Стрелка» и поддержит ряд инвестиционных проектов.
КБ «Стрелка» является лидером отрасли и ведущим российским консультантом в области городского развития. Компания разработала ряд городских проектов, в том числе и национального масштаба — Стандарт комплексного развития территорий, всероссийский Индекс качества городской среды, Комплексную программу улучшения среды моногородов.
Также «Стрелка» является обладателем более 15 престижных международных премий, включая Urban Land Institute Awards 2019, ISOCARP Awards 2018, Qatar Sustainability Awards 2018, LILA Awards 2018, премии Министерства финансов РФ.