ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка» 

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Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке около 20% в бюро «Стрелка» для более эффективной реализации проектов по улучшению городской среды. Сумма сделки не разглашается, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В ВЭБ.РФ отметили, что развитие городской среды является одним из приоритетных направлений для госкорпорации.

«Мы рассматриваем эту сделку в двух аспектах. Во-первых, как приобретение высококлассной компетенции по развитию городской экономики, которая является одним из приоритетных направлений для ВЭБ.РФ как института развития. Во-вторых, как долгосрочную инвестицию», — заявили в пресс-службе ВЭБа.

В свою очередь представитель «Стрелки» подчеркнул, что совместная работа с госкорпорацией даст дополнительные возможности «для системного улучшения качества жизни в городах» России.

Сотрудничество предполагает совместную работу, как в российских регионах, так и на территории стран СНГ и ШОС

ВЭБ.РФ в рамках сделки поможет развитию новых направлений деятельности бюро «Стрелка» и поддержит ряд инвестиционных проектов.

КБ «Стрелка» является лидером отрасли и ведущим российским консультантом в области городского развития. Компания разработала ряд городских проектов, в том числе и национального масштаба — Стандарт комплексного развития территорий, всероссийский Индекс качества городской среды, Комплексную программу улучшения среды моногородов.