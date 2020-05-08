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Tesla возобновляет работу завода в США 

Прайм 2 часа назад
Tesla возобновляет работу завода в США
Фото: Reuters
Американский производитель электромобилей Tesla откроет свой автомобильный завод в США в эту пятницу, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на увиденное агентством сообщение компании.
"Компания намерена возобновить работу завода в пятницу днем, сообщил в четверг персоналу гендиректор Tesla Илон Маск", — пишет агентство.
При этом указывается, что сотрудники, которым тревожно возвращаться на работу, не обязаны этого делать.
Производство на заводе во Фримонте, штат Калифорния, было остановлено с 23 марта из-за ограничений в связи с распространением коронавируса. Блумберг отмечает, что губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом ранее в четверг разрешил производствам в некоторых частях штата возобновить работу с пятницы.
Пандемия коронавируса началась в Китае, но наиболее пострадавшей страной с наибольшим числом заболевших и умерших остаются США. Число жертв коронавируса в США 7 мая превысило 75 тысяч, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Количество выявленных случаев коронавируса в стране составляет 1,246 миллиона, выздоровели почти 190 тысяч.
Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
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Комментарии
Компании , Илон Маск , Tesla Motors , Bloomberg
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