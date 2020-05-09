Становление COVID-индустрии 

Согласно указу мэра Москвы № 55-УМ от 7 мая, работодатели будут обязаны тестировать своих работников на коронавирус. А именно в период с 12-го по 31 мая нужно будет протестировать не менее 10% сотрудников из тех, что продолжают физически ходить на работу. А уже с 1 июня эту процедуру нужно будет повторять каждые 15 календарных дней. Финиш не прописан.

Таким образом, получается, что, как минимум, за ближайшие полтора месяца, работодатели должны проверить на коронавирус треть персонала. И не важно, есть ли у всех этих сотрудников какие-нибудь симптомы. Еще один пункт указа гласит, что работодатель должен обеспечить взятие крови у работников для анализа на антитела. Сами тесты на антитела оплатит город.

О каких суммах в целом идет речь? Ранее в мэрии говорили, что выдали 3,2 млн пропусков (не все из них рабочие, но, вероятно, большая часть). Потом 900 тысяч аннулировали, потом сколько-то восстановили. Но с 12 мая на работу смогут выйти сотрудники промпредприятий и строители. С учетом всего этого, будем исходить из того, что в Москве продолжат ходить на работу 3 млн человек. Значит за ближайшие 45 дней работодателям нужно будет оплатить миллион тестов на COVID-19. Каждый стоит около 2 тысяч. Плюс оплатить забор биоматериала для теста на антитела. Процедура с выездом — 700 рублей. Бизнесу это обойдется в 2,7 млрд рублей за полтора месяца. А что делать, задается вопросом директор компании Profil Doors Борис Кузнецов , у которого после праздников на производство выходит более тысячи сотрудников.

— Мы будем делать однозначно, а что делать? При таком количестве работающих риск заражения достаточно большой. Все-таки это достаточно недешево, но, однако, это не так сильно будет бить по бюджету, в конце концов, потому что это касается здоровья.

— То есть в вашем случае открыть предприятие, работать и регулярно тестироваться выгоднее, чем простаивать?

— Конечно.

Но работодателям нужно будет не только оплачивать тесты, но и вводить новые меры контроля на производстве. В частности, измерять температуру сотрудникам не реже чем раз в четыре часа. Значит, будем измерять, говорит вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов

Армен Бениаминов, вице-президент группы компаний «Чистая линия»: «Очень не хотелось бы, чтобы это превратилось в бюрократию — если вести журналы и так далее. На мой взгляд, это надо оставить на рассмотрение предприятий, потому что мы все очень не хотим… Тут не надо думать, что мы будем думать, как бы его обойти. Если это реально помогает останавливать развитие коронавируса, этой эпидемии, безусловно, мы будем это делать».

Возвращаясь к миллиардам. О том, что тесты на антитела оплатит город, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова . Но их все равно кто-то сделает. По рынку тест на антитела в Москве сегодня стоит 5 тысяч рублей. Городу, наверняка, сделают скидку за опт, но тем не менее. Плюсуем к расчетам по тесту на коронавирус при миллионе тестируемых и получаем, что только на тестах лаборатории в ближайшие полтора месяца должны заработать около 7,5 млрд рублей.

А затем берем еще один пункт указа о «масочно-перчаточном режиме». И считаем. Одна маска стоит 35 рублей. Пара печаток 20. Москвичу, который добирается на работу общественным транспортом, чтобы не нарваться на штраф (о здоровье тут речи нет), в день нужно две маски и две пары перчаток. Это 110 рублей в день или почти 5 тысяч за полтора месяца. Смело предположим, что половина работающих сегодня ездят на своих машинах и на работе маски и перчатки носить не будут. Выходит, что благодаря введению «масочно-перчаточного режима», производители этих товаров в ближайшее время заработают еще 7,5 млрд рублей. А дальше интересно понаблюдать за тендерами.