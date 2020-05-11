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Фармацевтический гигант выпустит до миллиарда доз вакцины от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Вакцину от SARS-CoV-2 пообещали создать до конца года
Фото: РИА Новости
Об этом заявил глава компании Пол Стоффелс в эфире телеканала ABC.
По его словам, производство вакцин компания планирует начать до конца текущего года, хотя ранее рассчитывалось развернуть выпуск лишь к 2021 году. На разработку вакцины Johnson & Johnson выделит более миллиарда долларов.
Ранее в городе Сиэтл (штат Вашингтон) впервые ввели экспериментальную вакцину от коронавируса здоровому человеку — 44-летней американке Дженнифер Халлер. 11 апреля сообщалось, что российскому научному сотруднику ГНЦ ВБ «Вектор» Алексею Кабанову ввели тестовый вариант вакцины от коронавируса.
6 мая сообщалось, что итальянские ученые создали прототип вакцины, способной нейтрализовать SARS-CoV-2. Ее эффективность подтвердили эксперименты на лабораторных мышах. Тестирование на людях собираются начать осенью 2020 года.
На данный момент количество заболевших коронавирусом в мире превысило четыре миллиона. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, которые обновляются в реальном времени.
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Комментарии
Компании , Алексей Кабанов , телеканал АВС
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