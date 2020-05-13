Стали известны убытки общепита из-за коронавируса 

Столичный общепит, работающий только на вынос и доставку из-за ограничений по коронавирусу, в апреле потерял треть доходов. В денежном выражении объем продаж снизился на 58–78 процентов, сообщает оператор фискальных данных «Платформа ОФД», проанализировав траты россиян в кафе, ресторанах и столовых за последние полтора месяца.

В первые три недели апреля жители страны тратили на еду из кафе и столовых в среднем 304 рубля. Это на 35 процентов меньше, чем в феврале этого года. Чаще всего они покупали кофе, чай, салаты, а также комплексные обеды.

Средний чек в ресторанах с фастфудом составил 166 рублей, что на 29 процентов ниже февральского уровня. В основном россияне заказывали там бургеры и десерты, пишут «Известия».

В барах и ресторанах чек упал на 21 процент. В среднем в последнее время там оставляли 718 рублей, а популярными заказали были пицца, роллы и пиво, передает телеканал 360.

По словам аналитиков, ресторанный бизнес сможет полностью восстановиться только к 2022 году. Люди стали меньше покупать, несмотря на перепрофилирование этой сферы на доставку и онлайн-заказы. Эксперты связывают это с тем, что россияне все чаще стали готовить дома.

Ранее сообщалось, что свыше половины отечественного общепита может уйти с рынка к 1 июля. Одной из основных проблем являются налоги.