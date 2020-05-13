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Стали известны убытки общепита из-за коронавируса 

РИА «ФедералПресс» и ещё 2 1 час назад
Стали известны убытки общепита из-за коронавируса
Фото: РИА Новости
Столичный общепит, работающий только на вынос и доставку из-за ограничений по коронавирусу, в апреле потерял треть доходов. В денежном выражении объем продаж снизился на 58–78 процентов, сообщает оператор фискальных данных «Платформа ОФД», проанализировав траты россиян в кафе, ресторанах и столовых за последние полтора месяца.
В первые три недели апреля жители страны тратили на еду из кафе и столовых в среднем 304 рубля. Это на 35 процентов меньше, чем в феврале этого года. Чаще всего они покупали кофе, чай, салаты, а также комплексные обеды.
Средний чек в ресторанах с фастфудом составил 166 рублей, что на 29 процентов ниже февральского уровня. В основном россияне заказывали там бургеры и десерты, пишут «Известия».
В барах и ресторанах чек упал на 21 процент. В среднем в последнее время там оставляли 718 рублей, а популярными заказали были пицца, роллы и пиво, передает телеканал 360.
По словам аналитиков, ресторанный бизнес сможет полностью восстановиться только к 2022 году. Люди стали меньше покупать, несмотря на перепрофилирование этой сферы на доставку и онлайн-заказы. Эксперты связывают это с тем, что россияне все чаще стали готовить дома.
Ранее сообщалось, что свыше половины отечественного общепита может уйти с рынка к 1 июля. Одной из основных проблем являются налоги.
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Компании , газета "Известия" , Телеканал "360° Подмосковье"
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