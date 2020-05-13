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TUI сократит 8 тыс. сотрудников по всему миру 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
TUI сократит 8 тысяч сотрудников по всему миру
Фото: Reuters
Германский туристический концерн TUI ("Туи"), который оказался в кризисе на фоне пандемии коронавируса, сократит по всему миру тысячи работников. Об этом сообщила компания в среду.
"Это будет иметь последствия для 8 тыс. рабочих мест, которые мы не сохраним [после истечения контрактов] или сократим", — говорится в сообщении.
Число сотрудников в группе компаний TUI составляет более 70 тыс. Концерн имеет почти 30 млн клиентов. Штаб-квартира находится в Ганновере.
В начале апреля стало известно, что TUI получит государственный пакет помощи объемом 1,8 млрд евро для снижения последствий распространения коронавируса.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.
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