TUI сократит 8 тысяч сотрудников по всему миру

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Германский туристический концерн TUI ("Туи"), который оказался в кризисе на фоне пандемии коронавируса, сократит по всему миру тысячи работников. Об этом сообщила компания в среду.

"Это будет иметь последствия для 8 тыс. рабочих мест, которые мы не сохраним [после истечения контрактов] или сократим", — говорится в сообщении.

Число сотрудников в группе компаний TUI составляет более 70 тыс. Концерн имеет почти 30 млн клиентов. Штаб-квартира находится в Ганновере.

В начале апреля стало известно, что TUI получит государственный пакет помощи объемом 1,8 млрд евро для снижения последствий распространения коронавируса.