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Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в I квартале выросла на 90,7% 

Прайм и ещё 4 1 час назад
Чистая прибыль Московской биржи выросла на 90,7%
Фото: РИА Новости
Чистая прибыль Московской биржи в первом квартале 2020 года по МСФО выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 90,7%, до 5,904 миллиарда рублей, следует из сообщения биржи.
Скорректированная чистая прибыль выросла на 30,9%, до 6,6 миллиарда рублей, указывается там же.
Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 72,8%, до 8,23 миллиарда рублей относительно показателя годом ранее. Скорректированная EBITDA выросла за отчетный период на 26,5%, до 9,1 миллиарда рублей. Скорректированная рентабельность по EBITDA повысилась на 5,9 процентного пункта — до 76%.
Операционные доходы выросли за отчетный период на 16,6%, до 11,988 миллиарда рублей.
Операционные расходы за квартал снизились в годовом выражении на 1,6%, до 3,678 миллиарда рублей.
"Строгий контроль над операционными расходами позволил добиться их снижения на 1,6% даже в сложных условиях пандемии коронавируса", — поясняется в сообщении.
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Компании , Московская биржа
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