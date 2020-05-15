Чистая прибыль Московской биржи выросла на 90,7%

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Чистая прибыль Московской биржи в первом квартале 2020 года по МСФО выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 90,7%, до 5,904 миллиарда рублей, следует из сообщения биржи.

Скорректированная чистая прибыль выросла на 30,9%, до 6,6 миллиарда рублей, указывается там же.

Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 72,8%, до 8,23 миллиарда рублей относительно показателя годом ранее. Скорректированная EBITDA выросла за отчетный период на 26,5%, до 9,1 миллиарда рублей. Скорректированная рентабельность по EBITDA повысилась на 5,9 процентного пункта — до 76%.

Операционные доходы выросли за отчетный период на 16,6%, до 11,988 миллиарда рублей.

Операционные расходы за квартал снизились в годовом выражении на 1,6%, до 3,678 миллиарда рублей.