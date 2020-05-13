«ЕвроХим» удвоил выпуск гипохлорита натрия 

Предприятие «Новомосковский Хлор», входящее в состав химической компании «ЕвроХим» Андрея Мельниченко, удвоило в мае выпуск дезинфицирующего средства для борьбы с эпидемией коронавируса.
Гипохлорит натрия официально рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в качестве антисептика, убивающего коронавирус. Средство широко используется для дезинфекции поверхностей в общественных местах. В настоящее время его основными потребителями являются государственные и муниципальные медицинские, жилищно-коммунальные и дорожные учреждения.
В Центральной России единственным предприятием, выпускающим гипохлорит натрия, является расположенный в Тульской области «Новомосковский Хлор». Учитывая высокую социальную значимость данного продукта, руководство «ЕвроХима» не только не стало поднимать на него цены, но и решило предоставлять часть выпускаемой продукции безвозмездно организациям, которые выполняют мероприятия по противодействию коронавирусной инфекции, например, учреждениям Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России.
В мае наше предприятие довело объем производства гипохлорита натрия до пяти тысяч тонн в месяц, — сказал директор «Новомосковского Хлора» Иван Рубан. — Цех, который производит дезинфицирующее средство, работает в непрерывном и круглосуточном режиме, и набирает новых работников.