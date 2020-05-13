Среди крупнейших компаний почти не оказалось российских

Среди двух тысяч самых крупных публичных компаний мира почти не оказалось российских. Это следует из рейтинга, который ежегодно составляется журналом Forbes.

В список вошли 23 компании из России. В тройке самых крупных оказались «Газпром» с рыночной капитализацией 60,8 миллиарда долларов (32 место), «Роснефть» (53 место и 48,1 миллиарда долларов), «Лукойл» (99 место и 41,2 миллиарда долларов).

Рейтинг 2020 года отражает тяжелые последствия пандемии коронавируса и замедления деловой активности в мире на бизнес, пишет издание. Так, рыночная стоимость большинства компаний сильно упала по сравнению с прошлым годом. Например, американская American Airlines опустилась в списке с 372-го на 967 место.