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Среди крупнейших компаний мира почти не оказалось российских 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Среди крупнейших компаний почти не оказалось российских
Фото: Reuters
Среди двух тысяч самых крупных публичных компаний мира почти не оказалось российских. Это следует из рейтинга, который ежегодно составляется журналом Forbes.
В список вошли 23 компании из России. В тройке самых крупных оказались «Газпром» с рыночной капитализацией 60,8 миллиарда долларов (32 место), «Роснефть» (53 место и 48,1 миллиарда долларов), «Лукойл» (99 место и 41,2 миллиарда долларов).
В десятку крупнейших компаний из России издание включило «Сургутнефтегаз» (251 место), «Новатэк» (316 место), Сбербанк (402 место), «Транснефть» (405 место), «Норникель» (424 место), ВТБ (452 место) и «Татнефть» (539 место). Среди публичных российских компаний с самой большой капитализацией также оказались Россети, группа НЛМК, «Полюс», «Северсталь», Интер РАО, АФК «Система», Магнитогорский металлургический комбинат, «Магнит», «Московская биржа», «Алроса», «Аэрофлот», «Полиметалл» и «Московский кредитный банк».
Самой большой публичной компанией мира в восьмой раз подряд стал китайский банк ICBC, рыночная стоимость которого составляет 242,3 миллиарда долларов. На втором и третьем местах также оказались кредитные учреждения — китайский банк China Construction Bank и американский JPMorgan Chase.
Рейтинг 2020 года отражает тяжелые последствия пандемии коронавируса и замедления деловой активности в мире на бизнес, пишет издание. Так, рыночная стоимость большинства компаний сильно упала по сравнению с прошлым годом. Например, американская American Airlines опустилась в списке с 372-го на 967 место.
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Комментарии 1
Компании , Сургутнефтегаз , Татнефть , Чайна Констракшн Банк , Московский кредитный банк , АФК Система , Газпром , "Магнит" , Банк ВТБ , ICBC , Аэрофлот , Транснефть , Сбербанк России , Россети , Магнитогорский металлургический комбинат , Алроса , Московская биржа , Лукойл , Новатэк , Роснефть , Норникель , Интер РАО ЕЭС , Forbes
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